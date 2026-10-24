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Beşiktaş'ta orta saha krizi! Geriye 4 isim kaldı

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün ardından Fabio Miretti'nin de sakatlanması, orta saha rotasyonunu zor durumda bıraktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 11:39
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta orta saha krizi! Geriye 4 isim kaldı
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Trendyol Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ancak UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar alan Beşiktaş'ta sakatlık sorunları devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü'nün ardından Fabio Miretti'nin de sakatlanması, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun orta saha seçeneklerini azalttı.

MIRETTI'DEN KÖTÜ HABER!

Beşiktaş'ın Crystal Palace ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında sakatlanan Fabio Miretti'nin sağlık durumu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan futbolcunun sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Miretti'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.

ORTA SAHADA SADECE 4 İSİM KALDI

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün yokluğunda orta sahada görev alması beklenen Miretti'nin de sakatlanması, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun planlarını etkiledi.

Siyah-beyazlı takımda merkez orta saha için sağlıklı durumda bulunan dört futbolcu kaldı.

Bu isimler Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz ve Junior Olaitan oldu.

ITALIANO'NUN ROTASYON SEÇENEKLERİ AZALDI

Süper Lig'deki kötü gidişatı durdurmak isteyen Beşiktaş'ta üst üste yaşanan sakatlıklar, yoğun maç takvimi öncesinde teknik heyetin işini zorlaştırdı.

Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin yokluğunda Italiano'nun orta saha rotasyonunu mevcut dört oyuncuyla oluşturması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda sakat futbolcuların dönüş süreçleri, önümüzdeki karşılaşmaların kadro planlaması açısından önem taşıyor.



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