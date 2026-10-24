Beşiktaş-Crystal Palace maçı İngiliz basınında!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Wilfred Ndidi ve Junior Olaitan'ın golleriyle mücadeleden bir puanla ayrılan siyah-beyazlılar, 7 puanla 8. sırada yer aldı.
Crystal Palace'ın 2-1 öne geçtiği karşılaşmada Beşiktaş, beraberliği yakaladı. Siyah-beyazlılar, Ümit Akdağ'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kalmasına rağmen sahadan puanla ayrıldı.
THE TELEGRAPH: "CRYSTAL PALACE'IN GÜCÜ TÜKENDİ"
The Telegraph, karşılaşmayı "Beşiktaş karşısında Crystal Palace'ın gücü tükendi. Sage'e nefes alma şansı yok" başlığıyla değerlendirdi.
Gazete, İstanbul'da alınan beraberliğin Pierre Sage üzerindeki baskıyı artırdığını ve Fransız teknik adamın geleceğine ilişkin belirsizliğin Newcastle United karşılaşması öncesinde devam ettiğini belirtti.
SKY SPORTS: "BERABERLİKLE YETİNMEK ZORUNDA KALDI"
Sky Sports, "Palace İstanbul'da beraberlikle yetinmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.
İngiliz ekibinin iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdığı hatırlatılırken Wilfred Ndidi'nin golüne Yeremy Pino ve Jean-Philippe Mateta ile karşılık verdiği, Junior Olaitan'ın ise beraberliği sağladığı belirtildi.
Haberde, Ümit Akdağ'ın Jorgen Strand Larsen'e yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördüğü de aktarıldı.
BBC: "SAGE BEKLEDİĞİ GALİBİYETİ ALAMADI"
BBC, Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage'in Beşiktaş deplasmanında aradığı galibiyete ulaşamadığını yazdı.
Dört golün atıldığı karşılaşmada İngiliz temsilcisinin zorlu bir mücadelenin ardından İstanbul'dan bir puanla ayrıldığı vurgulandı.
THE GUARDIAN: "10 KİŞİ KALAN BEŞİKTAŞ'I YENEMEDİ"
The Guardian, Crystal Palace'ın rakibinin eksik kalmasını değerlendirememesine dikkat çekti.
Jean-Philippe Mateta'nın sezonun ilk maçından bu yana ilk kez ilk 11'de forma giydiği karşılaşmada gol attığı belirtilirken Palace'ın Beşiktaş'ın kırmızı kart görmesinin ardından galibiyet golünü bulamadığı ifade edildi.
THE TIMES: "SAGE YİNE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI"
The Times, "Pierre Sage yine hayal kırıklığı yaşadı: Crystal Palace savunmadaki hatalarının bedelini ödedi" ifadeleriyle karşılaşmayı değerlendirdi.
İngiliz gazetesi, Palace'ın Beşiktaş deplasmanında ihtiyaç duyduğu galibiyeti elde edemediğine dikkat çekti.
GOAL UK: "ZORLU DEPLASMANDAN BİR PUAN"
Goal UK, Tüpraş Stadı'ndaki atmosferi ve Crystal Palace'ın ikinci yarıdaki performansını öne çıkardı.
Beşiktaş'ın Ndidi ile öne geçmesinin ardından İngiliz temsilcisinin ikinci yarıda daha etkili oynadığı ancak rakibi 10 kişi kalmasına rağmen galibiyeti getirecek golü bulamadığı belirtildi.
Crystal Palace'ın eleme turlarına katılma mücadelesinde İstanbul'dan aldığı bir puanın önemine vurgu yapıldı.
INDEPENDENT: "BU DEPLASMANDA 1 PUAN KÖTÜ DEĞİL"
Independent ise karşılaşmanın genel değerlendirmesinde Crystal Palace'ın deplasmandan puanla dönmesini olumlu buldu.
Mateta'nın uzun bir aradan sonra gol atmasının İngiliz ekibi açısından önemli olduğu belirtilirken Palace'ın 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında galibiyete ulaşamaması da ele alındı.
Gazete, Pierre Sage'in takımı için böyle zorlu bir deplasmanda alınan bir puanın kötü bir sonuç olmadığını ifade etti.
Crystal Palace'ın 2-1 öne geçtiği karşılaşmada Beşiktaş, beraberliği yakaladı. Siyah-beyazlılar, Ümit Akdağ'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kalmasına rağmen sahadan puanla ayrıldı.
THE TELEGRAPH: "CRYSTAL PALACE'IN GÜCÜ TÜKENDİ"
The Telegraph, karşılaşmayı "Beşiktaş karşısında Crystal Palace'ın gücü tükendi. Sage'e nefes alma şansı yok" başlığıyla değerlendirdi.
Gazete, İstanbul'da alınan beraberliğin Pierre Sage üzerindeki baskıyı artırdığını ve Fransız teknik adamın geleceğine ilişkin belirsizliğin Newcastle United karşılaşması öncesinde devam ettiğini belirtti.
SKY SPORTS: "BERABERLİKLE YETİNMEK ZORUNDA KALDI"
Sky Sports, "Palace İstanbul'da beraberlikle yetinmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.
İngiliz ekibinin iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdığı hatırlatılırken Wilfred Ndidi'nin golüne Yeremy Pino ve Jean-Philippe Mateta ile karşılık verdiği, Junior Olaitan'ın ise beraberliği sağladığı belirtildi.
Haberde, Ümit Akdağ'ın Jorgen Strand Larsen'e yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördüğü de aktarıldı.
BBC: "SAGE BEKLEDİĞİ GALİBİYETİ ALAMADI"
BBC, Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage'in Beşiktaş deplasmanında aradığı galibiyete ulaşamadığını yazdı.
Dört golün atıldığı karşılaşmada İngiliz temsilcisinin zorlu bir mücadelenin ardından İstanbul'dan bir puanla ayrıldığı vurgulandı.
THE GUARDIAN: "10 KİŞİ KALAN BEŞİKTAŞ'I YENEMEDİ"
The Guardian, Crystal Palace'ın rakibinin eksik kalmasını değerlendirememesine dikkat çekti.
Jean-Philippe Mateta'nın sezonun ilk maçından bu yana ilk kez ilk 11'de forma giydiği karşılaşmada gol attığı belirtilirken Palace'ın Beşiktaş'ın kırmızı kart görmesinin ardından galibiyet golünü bulamadığı ifade edildi.
THE TIMES: "SAGE YİNE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI"
The Times, "Pierre Sage yine hayal kırıklığı yaşadı: Crystal Palace savunmadaki hatalarının bedelini ödedi" ifadeleriyle karşılaşmayı değerlendirdi.
İngiliz gazetesi, Palace'ın Beşiktaş deplasmanında ihtiyaç duyduğu galibiyeti elde edemediğine dikkat çekti.
GOAL UK: "ZORLU DEPLASMANDAN BİR PUAN"
Goal UK, Tüpraş Stadı'ndaki atmosferi ve Crystal Palace'ın ikinci yarıdaki performansını öne çıkardı.
Beşiktaş'ın Ndidi ile öne geçmesinin ardından İngiliz temsilcisinin ikinci yarıda daha etkili oynadığı ancak rakibi 10 kişi kalmasına rağmen galibiyeti getirecek golü bulamadığı belirtildi.
Crystal Palace'ın eleme turlarına katılma mücadelesinde İstanbul'dan aldığı bir puanın önemine vurgu yapıldı.
INDEPENDENT: "BU DEPLASMANDA 1 PUAN KÖTÜ DEĞİL"
Independent ise karşılaşmanın genel değerlendirmesinde Crystal Palace'ın deplasmandan puanla dönmesini olumlu buldu.
Mateta'nın uzun bir aradan sonra gol atmasının İngiliz ekibi açısından önemli olduğu belirtilirken Palace'ın 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında galibiyete ulaşamaması da ele alındı.
Gazete, Pierre Sage'in takımı için böyle zorlu bir deplasmanda alınan bir puanın kötü bir sonuç olmadığını ifade etti.