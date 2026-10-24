Roberto De Zerbi: 'Soyunma odası atmosferi taktikten bile önemli'

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea'yi 2-0 mağlup eden Tottenham'da teknik direktör Roberto De Zerbi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takımının oyun ve mental açıdan geliştiğini belirten De Zerbi, oyuncular arasındaki ilişkilerin ve soyunma odasındaki atmosferin sonuçlara etkisini vurguladı.
"ARTIK TAM ANLAMIYLA BİR TAKIMIZ"
Önceki karşılaşmalarda da olumlu sinyaller verdiklerini söyleyen De Zerbi, "Aston Villa ve Everton maçlarında 30 dakika boyunca çok iyi oynadık. Gol atamamış, fırsatları değerlendirememiş olabiliriz ama yaklaşımımızı değiştirdik. Artık tam anlamıyla bir takımız. Oyuncular daha iyi performans gösteriyor, oyun tarzımızı geliştirdik." dedi.
"TAKIMIN DEĞİŞTİĞİNİ GÖRÜYORUM"
Oyuncular arasındaki bağın güçlendiğini dile getiren De Zerbi, "Birlikte yemek yerken veya soyunma odasında zaman geçirirken takımın değiştiğini görüyorum. Oyuncular arasındaki ilişkiler ve takımın atmosferi değişti." şeklinde konuştu.
Tottenham'ın geçmişte yaşadığı başarısızlıkları geride bırakmak istediklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün çok iyi bir karakter ortaya koyduk ancak çok sayıda yeni oyuncumuz var. Geçen sezondan kalan ya da iki-üç yıldır burada olan oyuncular kötü sonuçlar yaşadı. İki kez 17. sırada yer aldık. Kulüp tarihindeki bu son dönemi değiştirmek için çalışıyoruz. Şanslıyız çünkü soyunma odasında harika insanlar ve çok iyi oyuncular var. Çok çalışırsak önemli bir şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum."
"OYUNCULARIMA İNANCIMI HİÇ KAYBETMEDİM"
Takımına her zaman güvendiğini vurgulayan De Zerbi, Marbella'da geçirdikleri bir haftanın önemine de değindi.
İtalyan teknik adam, "Bu takıma inanmalıyım ve gerçekten inanıyorum. Oyuncularıma olan inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Marbella'da geçirdiğimiz bir hafta, birbirimizi yüz yüze iletişimle daha iyi tanımamız, kendimizi açmamız ve maskelerimizi çıkarmamız çok önemliydi. Bunlar takım ruhu ve özgüven için çok değerli. Soyunma odasındaki atmosfer, belki de taktikten bile daha önemli." açıklamasını yaptı.
MADDISON'IN SAKATLIĞI HAKKINDA
James Maddison'ın sakatlığıyla ilgili de konuşan De Zerbi, oyuncusunun fiziksel durumunun belirleyici olacağını söyledi.
Maddison'dan övgüyle bahseden İtalyan çalıştırıcı, "Futbolu seven herkes James Maddison'ı sever. O özel bir oyuncu. Soyunma odasında ona, 'James, sorunun ne olduğunu bana söyle çünkü sana ihtiyacımız var' dedim. Gallagher da oyuna girdikten sonra iyi oynadı. Çok sayıda harika futbolcumuz var. Her şey Maddison'ın fiziksel durumuna bağlı. O, inanılmaz bir oyuncu." sözlerini sarf etti.
"ARTIK TAM ANLAMIYLA BİR TAKIMIZ"
Önceki karşılaşmalarda da olumlu sinyaller verdiklerini söyleyen De Zerbi, "Aston Villa ve Everton maçlarında 30 dakika boyunca çok iyi oynadık. Gol atamamış, fırsatları değerlendirememiş olabiliriz ama yaklaşımımızı değiştirdik. Artık tam anlamıyla bir takımız. Oyuncular daha iyi performans gösteriyor, oyun tarzımızı geliştirdik." dedi.
"TAKIMIN DEĞİŞTİĞİNİ GÖRÜYORUM"
Oyuncular arasındaki bağın güçlendiğini dile getiren De Zerbi, "Birlikte yemek yerken veya soyunma odasında zaman geçirirken takımın değiştiğini görüyorum. Oyuncular arasındaki ilişkiler ve takımın atmosferi değişti." şeklinde konuştu.
Tottenham'ın geçmişte yaşadığı başarısızlıkları geride bırakmak istediklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün çok iyi bir karakter ortaya koyduk ancak çok sayıda yeni oyuncumuz var. Geçen sezondan kalan ya da iki-üç yıldır burada olan oyuncular kötü sonuçlar yaşadı. İki kez 17. sırada yer aldık. Kulüp tarihindeki bu son dönemi değiştirmek için çalışıyoruz. Şanslıyız çünkü soyunma odasında harika insanlar ve çok iyi oyuncular var. Çok çalışırsak önemli bir şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum."
"OYUNCULARIMA İNANCIMI HİÇ KAYBETMEDİM"
Takımına her zaman güvendiğini vurgulayan De Zerbi, Marbella'da geçirdikleri bir haftanın önemine de değindi.
İtalyan teknik adam, "Bu takıma inanmalıyım ve gerçekten inanıyorum. Oyuncularıma olan inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Marbella'da geçirdiğimiz bir hafta, birbirimizi yüz yüze iletişimle daha iyi tanımamız, kendimizi açmamız ve maskelerimizi çıkarmamız çok önemliydi. Bunlar takım ruhu ve özgüven için çok değerli. Soyunma odasındaki atmosfer, belki de taktikten bile daha önemli." açıklamasını yaptı.
MADDISON'IN SAKATLIĞI HAKKINDA
James Maddison'ın sakatlığıyla ilgili de konuşan De Zerbi, oyuncusunun fiziksel durumunun belirleyici olacağını söyledi.
Maddison'dan övgüyle bahseden İtalyan çalıştırıcı, "Futbolu seven herkes James Maddison'ı sever. O özel bir oyuncu. Soyunma odasında ona, 'James, sorunun ne olduğunu bana söyle çünkü sana ihtiyacımız var' dedim. Gallagher da oyuna girdikten sonra iyi oynadı. Çok sayıda harika futbolcumuz var. Her şey Maddison'ın fiziksel durumuna bağlı. O, inanılmaz bir oyuncu." sözlerini sarf etti.