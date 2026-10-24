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Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK'de hedef 3'te 3!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Arca Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 13:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK'de hedef 3'te 3!
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Arca Çorum FK, 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde son iki karşılaşmasını kazanan kırmızı-siyahlılar, İzmir deplasmanından da üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

BURAK YILMAZ İLE HEDEF 3'TE 3!

Arca Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde oynadığı son iki lig karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

Kırmızı-siyahlılar, Gaziantep FK'yi deplasmanda mağlup ederken Çaykur Rizespor karşısında da sahasında üç puana ulaştı.

Çorum temsilcisi, Göztepe'yi de yenerek galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor.

FRED'DEN KÖTÜ HABER

Arca Çorum FK'de Göztepe karşılaşması öncesinde Fred'in sakatlığı bulunuyor. Ayak parmağında kırık tespit edilen futbolcunun, İzmir deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

ÇORUM FK 7. SIRADA

Arca Çorum FK, Süper Lig'de geride kalan 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Topladığı 13 puanla 7. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Göztepe deplasmanında kazanarak üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.



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