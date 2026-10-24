Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün mali tablosu ve geçmiş dönemlerden kalan borç yükü hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Göreve geldiği günden bu yana kulübe 217 milyon euro kaynak sağladığını belirten Yıldırım, bu paranın büyük bölümünün geçmiş borçların ödenmesi için kullanıldığını söyledi.
"217 MİLYON EURO PARA SOKTUM"
"Geldiğimden bu yana 217 milyon euro para soktum, 186 milyon harcadım. Benim transfer yaptığım oyuncularla harcadığım en fazla 20 milyondur, hadi 30 milyon. Geri kalan hepsi, geçmişin borcunu temizlemeye çalışıyorum."
"BU AY 133 MİLYON TL VE 12,5 MİLYON EURO ÖDEYECEĞİZ"
Fenerbahçe'nin geçmiş dönemlerde forma giyen futbolculardan kaynaklanan önemli ödeme yükümlülükleri bulunduğunu belirten Yıldırım, ay sonuna kadar yapılacak ödemeleri de açıkladı.
"Bu ay geçmişten kalan oyuncular için 133 milyon TL ödeyeceğiz. Bazılarını hatırlamıyorum bile. Bu oyuncuların vergi borçları var. Onları bu ay sonuna kadar ödeyeceğiz. 133 milyon TL artı 12,5 milyon euro da bonservis borcu ödeyeceğiz. Hep eski oyuncular, bir tek orada Sidiki Cherif var. Onun da parası geliyor, karşılayacak. Geri kalan geçmişin borçları. Ödemezsen, yüzde 10 faiz ile kabul etmişiz."
"ALLAH FENERBAHÇE'NİN YARDIMCISI OLSUN"
Sarı-lacivertli kulübün ekonomik durumunun yanı sıra diğer takımların da benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu savunan Yıldırım, "Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun, diğer kulüplerin de öyle. Hepsi aynı herhalde." sözlerini kullandı.
"BİR GÜN DEVLET EL KOYAR YA DA SAT DER!"
Türk futbolunda giderek artan transfer harcamalarının sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Aziz Yıldırım, kulüplerin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
"Fenerbahçe nasıl iyi bir ortama gelir bundan sonra? Futbolcu transferleri artık bundan sonra 100-150 milyona gidecek. Bu kulüp, onu kaldıramaz. Türkiye'de hiçbir kulüp kaldıramaz."
Borçlanmanın devam etmesi durumunda kulüplerin ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğini savunan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:
"Borçlana borçlana bir gün devlet 'El koyuyorum' ya da 'Sat' der. Hayal değil. Ben boşuna konuşmam. Haberiniz olsun. Ben boşuna konuşmam. Öyle onu al, bunu sat... Bunun sonu yok."
"217 MİLYON EURO PARA SOKTUM"
"Geldiğimden bu yana 217 milyon euro para soktum, 186 milyon harcadım. Benim transfer yaptığım oyuncularla harcadığım en fazla 20 milyondur, hadi 30 milyon. Geri kalan hepsi, geçmişin borcunu temizlemeye çalışıyorum."
"BU AY 133 MİLYON TL VE 12,5 MİLYON EURO ÖDEYECEĞİZ"
Fenerbahçe'nin geçmiş dönemlerde forma giyen futbolculardan kaynaklanan önemli ödeme yükümlülükleri bulunduğunu belirten Yıldırım, ay sonuna kadar yapılacak ödemeleri de açıkladı.
"Bu ay geçmişten kalan oyuncular için 133 milyon TL ödeyeceğiz. Bazılarını hatırlamıyorum bile. Bu oyuncuların vergi borçları var. Onları bu ay sonuna kadar ödeyeceğiz. 133 milyon TL artı 12,5 milyon euro da bonservis borcu ödeyeceğiz. Hep eski oyuncular, bir tek orada Sidiki Cherif var. Onun da parası geliyor, karşılayacak. Geri kalan geçmişin borçları. Ödemezsen, yüzde 10 faiz ile kabul etmişiz."
"ALLAH FENERBAHÇE'NİN YARDIMCISI OLSUN"
Sarı-lacivertli kulübün ekonomik durumunun yanı sıra diğer takımların da benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu savunan Yıldırım, "Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun, diğer kulüplerin de öyle. Hepsi aynı herhalde." sözlerini kullandı.
"BİR GÜN DEVLET EL KOYAR YA DA SAT DER!"
Türk futbolunda giderek artan transfer harcamalarının sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Aziz Yıldırım, kulüplerin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
"Fenerbahçe nasıl iyi bir ortama gelir bundan sonra? Futbolcu transferleri artık bundan sonra 100-150 milyona gidecek. Bu kulüp, onu kaldıramaz. Türkiye'de hiçbir kulüp kaldıramaz."
Borçlanmanın devam etmesi durumunda kulüplerin ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğini savunan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:
"Borçlana borçlana bir gün devlet 'El koyuyorum' ya da 'Sat' der. Hayal değil. Ben boşuna konuşmam. Haberiniz olsun. Ben boşuna konuşmam. Öyle onu al, bunu sat... Bunun sonu yok."