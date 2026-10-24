İsmail Kartal'dan derbi mesajı: 'Beyaz sayfa açalım!'

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından takımını Galatasaray derbisine hazırlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli takımın moralini yükseltmek isteyen deneyimli teknik adam, pazartesi günü oynanacak derbi öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
"DERBİYİ KAZANIP BEYAZ BİR SAYFA AÇALIM"
"Derbiyi kazanıp beyaz bir sayfa açalım. Galatasaray'ı yenerek kötü günler geride kalacak. Buna siz de inanın. Stres onların üzerinde olacak. Bu durumu fırsata çevirmemiz gerek."
"SLAVIA PRAG MAÇINI AKLIMIZDAN ÇIKARALIM"
Slavia Prag karşısında kaybedilen puanların geride bırakılması gerektiğini belirten Kartal, oyuncularından tamamen Galatasaray maçına odaklanmalarını istedi.
"Evet, Slavia Prag karşısında şanssız bir kayıp yaşadık. O maçı bir an önce aklımızdan çıkarmamızı istiyorum. Derbilerin atmosferi her zaman farklıdır. Çıkıp, kendi futbolumuzu oynayalım. Taraftarımızın da bu galibiyete çok ihtiyacı var. Hem kendimiz hem onlar için oynayalım."
AKE'NİN YOKLUĞUNDA SAVUNMA PLANI
Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Ake'nin bir süre sahalardan uzak kalacak olması, Galatasaray derbisi öncesinde savunma hattındaki planları etkiledi.
İsmail Kartal, özellikle hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Victor Osimhen'e karşı savunma seçeneklerini değerlendiriyor.
SKRINIAR'IN PARTNERİ KİM OLACAK?
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın derbiye ilk 11'de başlaması beklenirken Slovak savunmacının yanında kimin görev yapacağı henüz netlik kazanmadı.
İsmail Kartal'ın seçeneklerinden biri, Archie Brown'ı stoper bölgesine çekmek.
Oppong ve 1,92 metre boyundaki Yiğit Efe de deneyimli teknik adamın değerlendirdiği diğer isimler arasında bulunuyor.
Kartal'ın, Skriniar'ın savunmadaki partnerine maç günü karar vermesi bekleniyor.
"DERBİYİ KAZANIP BEYAZ BİR SAYFA AÇALIM"
"Derbiyi kazanıp beyaz bir sayfa açalım. Galatasaray'ı yenerek kötü günler geride kalacak. Buna siz de inanın. Stres onların üzerinde olacak. Bu durumu fırsata çevirmemiz gerek."
"SLAVIA PRAG MAÇINI AKLIMIZDAN ÇIKARALIM"
Slavia Prag karşısında kaybedilen puanların geride bırakılması gerektiğini belirten Kartal, oyuncularından tamamen Galatasaray maçına odaklanmalarını istedi.
"Evet, Slavia Prag karşısında şanssız bir kayıp yaşadık. O maçı bir an önce aklımızdan çıkarmamızı istiyorum. Derbilerin atmosferi her zaman farklıdır. Çıkıp, kendi futbolumuzu oynayalım. Taraftarımızın da bu galibiyete çok ihtiyacı var. Hem kendimiz hem onlar için oynayalım."
AKE'NİN YOKLUĞUNDA SAVUNMA PLANI
Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Ake'nin bir süre sahalardan uzak kalacak olması, Galatasaray derbisi öncesinde savunma hattındaki planları etkiledi.
İsmail Kartal, özellikle hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Victor Osimhen'e karşı savunma seçeneklerini değerlendiriyor.
SKRINIAR'IN PARTNERİ KİM OLACAK?
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın derbiye ilk 11'de başlaması beklenirken Slovak savunmacının yanında kimin görev yapacağı henüz netlik kazanmadı.
İsmail Kartal'ın seçeneklerinden biri, Archie Brown'ı stoper bölgesine çekmek.
Oppong ve 1,92 metre boyundaki Yiğit Efe de deneyimli teknik adamın değerlendirdiği diğer isimler arasında bulunuyor.
Kartal'ın, Skriniar'ın savunmadaki partnerine maç günü karar vermesi bekleniyor.