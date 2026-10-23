Kocaelispor, Alanya'dan üç puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Kocaelispor, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA İKİ GOL
Kocaelispor, karşılaşmanın 27. dakikasında Berkan Kutlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 42. dakikada Makana Baku'nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
İkinci yarıya daha etkili başlayan Alanyaspor, 52. dakikada Ruan Duarte'nin golüyle farkı bire indirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Kocaelispor, deplasmanda 2-1'lik galibiyete ulaştı.
KOCAELİSPOR 15 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Kocaelispor, ligdeki 9. maçında 5. galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltti. Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Kocaelispor karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
24. dakikada sol kanattan gelişen Kocaelispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Baku'nun vurduğu şutta, top Lima'ya çarpıp direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.
27. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rivas'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Hagi arka direğe ortaladı. İyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
42. dakikada Kocaelispor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Uğur Kaan Yıldız'ın kullandığı kornerde yaşanan karambolde Aye topu sağ çaprazda bulunan Baku'ya çıkardı. Bu oyuncunun şutunda, top filelere gitti: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı, Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Enes Keskin ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Duarte'nin sert şutunda, top filelerle buluştu: 2-1
71. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Aliti'nin ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Cedric'in kafa vuruşunda, top kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı.
84. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta İbrahim Kaya'nın pasında topla buluşan Ben Ali'nin şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Karşılaşma Kocaelispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Salih Mazlum
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy (Dk. 76 Ben Ali), Hadergjonaj, Makouta (Dk. 46 Maestro), Baran Ali Gezek (Dk. 70 İzzet Çelik), Duarte, Hagi (Dk. 46 Enes Keskin), İbrahim Kaya, Arda Usluoğlu (Dk. 46 Cedric)
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Rivas (Dk. 67 Muharrem Cinan), Dijksteel, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız, Berkan Kutlu (Dk. 82 Maglica), Sissoho, Show, Sousa (Dk. 61 Agyei), Baku (Dk. 67 Metehan Altunbaş), Aye (Dk. 82 Gulliksen)
Goller: Dk. 27 Berkan Kutlu, Dk. 42 Baku (Kocaelispor), Dk. 52 Duarte (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 +1 Emir Ortakaya, Dk. 81 Berkan Kutlu, Dk. 87 Onur Öztonga (Yedek kulübesinde), Dk. 90+4 Show (Kocaelispor), Dk. 53 Fatih Aksoy, Dk. 90 Aliti, Dk. 90+2 İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor)
Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Kocaelispor, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA İKİ GOL
Kocaelispor, karşılaşmanın 27. dakikasında Berkan Kutlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 42. dakikada Makana Baku'nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
İkinci yarıya daha etkili başlayan Alanyaspor, 52. dakikada Ruan Duarte'nin golüyle farkı bire indirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Kocaelispor, deplasmanda 2-1'lik galibiyete ulaştı.
KOCAELİSPOR 15 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Kocaelispor, ligdeki 9. maçında 5. galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltti. Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Kocaelispor karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
24. dakikada sol kanattan gelişen Kocaelispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Baku'nun vurduğu şutta, top Lima'ya çarpıp direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.
27. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rivas'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Hagi arka direğe ortaladı. İyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
42. dakikada Kocaelispor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Uğur Kaan Yıldız'ın kullandığı kornerde yaşanan karambolde Aye topu sağ çaprazda bulunan Baku'ya çıkardı. Bu oyuncunun şutunda, top filelere gitti: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı, Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Enes Keskin ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Duarte'nin sert şutunda, top filelerle buluştu: 2-1
71. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Aliti'nin ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Cedric'in kafa vuruşunda, top kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı.
84. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta İbrahim Kaya'nın pasında topla buluşan Ben Ali'nin şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Karşılaşma Kocaelispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Salih Mazlum
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy (Dk. 76 Ben Ali), Hadergjonaj, Makouta (Dk. 46 Maestro), Baran Ali Gezek (Dk. 70 İzzet Çelik), Duarte, Hagi (Dk. 46 Enes Keskin), İbrahim Kaya, Arda Usluoğlu (Dk. 46 Cedric)
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Rivas (Dk. 67 Muharrem Cinan), Dijksteel, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız, Berkan Kutlu (Dk. 82 Maglica), Sissoho, Show, Sousa (Dk. 61 Agyei), Baku (Dk. 67 Metehan Altunbaş), Aye (Dk. 82 Gulliksen)
Goller: Dk. 27 Berkan Kutlu, Dk. 42 Baku (Kocaelispor), Dk. 52 Duarte (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 +1 Emir Ortakaya, Dk. 81 Berkan Kutlu, Dk. 87 Onur Öztonga (Yedek kulübesinde), Dk. 90+4 Show (Kocaelispor), Dk. 53 Fatih Aksoy, Dk. 90 Aliti, Dk. 90+2 İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor)