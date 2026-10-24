Joao Pereira: 'İlk yarı sahaya çıkmadık!'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, takımının özellikle ilk yarıdaki performansından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
"İLK YARI RESMEN SAHAYA ÇIKMADIK"
"İlk yarı resmen sahaya çıkmadık. İçeride, soyunma odasında kalmış gibiydik. Oyun oynamadık, koşmadık. Çok pas hatası yaptık. Resmen sahaya çıkmamış gibiydik. İlk yarıdan dolayı zaten direkt maçı kaybetmiş olduk."
"YA BENİM FİKİRLERİM İYİ DEĞİLDİ YA DA OYUNCULARIM ÇALIŞMADI"
Kötü performansın nedenlerini değerlendiren Portekizli teknik adam, sorunun kendi taktik planından veya oyuncuların mücadele düzeyinden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.
"Ya ben iyi bir fikirle maça çıkmadım, fikirlerim iyi değildi ya da oyuncularım maçı kazanmak için sıkı çalışmadı. Bu iki seçenekten biri. Özellikle yavaş konuşuyorum, çünkü yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Dikkatli olmaya çalışıyorum."
"GUARDIOLA, KLOPP YA DA MOURINHO DEĞİLİM"
İkinci yarıya üç oyuncu değişikliğiyle başladıklarını belirten Pereira, yaptığı taktik değişikliklere de değindi.
"İkinci yarı 3 değişiklik yaptık, elimde olsa 10 tane yapardım ve sadece bir kez çalıştığımız 5-3-2 taktiğiyle oyuna çıktık. Ona rağmen tamamen farklı bir hal aldı oyun, çünkü girenlerin enerjisi maçı biraz değiştirdi."
Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Taktik kötü olabilir, bunu kabul edebilirim, mükemmel değilim. Guardiola, Klopp ya da Mourinho değilim, sıkı çalışıyorum ama hata yapabiliyorum. Ama şöyle bir gerçek var gece ve gündüz gibiydik."
"BU GECE KABUSLAR GÖRECEĞİM"
İkinci yarıda daha fazla mücadele ettiklerini ancak bunun yeterli olmadığını belirten Joao Pereira, mağlubiyetin nedenlerini anlamaya çalışacağını söyledi.
"Bu gece sanırım kabuslar göreceğim, uyuyamayacağım diye düşünüyorum. Çünkü neler olduğunu, bugün neden böyle olduğunu anlamaya çalışacağım. 3 puan kaybettik ama ilk yarı kesinlikle sahaya bile çıkmamış bir takım vardı, bunu söyleyebilirim."
"BU PERFORMANS ASLA YETERLİ DEĞİL"
Alanyaspor'un ligde 9 maç sonunda 12 puan topladığını hatırlatan Pereira, son haftalarda yaşanan puan kayıplarına dikkat çekti.
"Son 3 maçta en az 4 puan toplayabilirdik ama bir puan alabildik. Benim için de takım için de bu performans asla yeterli değil."
"HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"
Önlerinde kısa süre içinde oynayacakları bir karşılaşma daha bulunduğunu hatırlatan Portekizli teknik adam, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Çok üzgünüz, çok üzgün olmamız da gerekiyor ama ölmüş de değiliz. 3 gün içinde başka bir maçımız var, devam edeceğiz, futbol böyle, hiçbir şey bitmiş değil."
"İLK YARI RESMEN SAHAYA ÇIKMADIK"
"İlk yarı resmen sahaya çıkmadık. İçeride, soyunma odasında kalmış gibiydik. Oyun oynamadık, koşmadık. Çok pas hatası yaptık. Resmen sahaya çıkmamış gibiydik. İlk yarıdan dolayı zaten direkt maçı kaybetmiş olduk."
"YA BENİM FİKİRLERİM İYİ DEĞİLDİ YA DA OYUNCULARIM ÇALIŞMADI"
Kötü performansın nedenlerini değerlendiren Portekizli teknik adam, sorunun kendi taktik planından veya oyuncuların mücadele düzeyinden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.
"Ya ben iyi bir fikirle maça çıkmadım, fikirlerim iyi değildi ya da oyuncularım maçı kazanmak için sıkı çalışmadı. Bu iki seçenekten biri. Özellikle yavaş konuşuyorum, çünkü yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Dikkatli olmaya çalışıyorum."
"GUARDIOLA, KLOPP YA DA MOURINHO DEĞİLİM"
İkinci yarıya üç oyuncu değişikliğiyle başladıklarını belirten Pereira, yaptığı taktik değişikliklere de değindi.
"İkinci yarı 3 değişiklik yaptık, elimde olsa 10 tane yapardım ve sadece bir kez çalıştığımız 5-3-2 taktiğiyle oyuna çıktık. Ona rağmen tamamen farklı bir hal aldı oyun, çünkü girenlerin enerjisi maçı biraz değiştirdi."
Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Taktik kötü olabilir, bunu kabul edebilirim, mükemmel değilim. Guardiola, Klopp ya da Mourinho değilim, sıkı çalışıyorum ama hata yapabiliyorum. Ama şöyle bir gerçek var gece ve gündüz gibiydik."
"BU GECE KABUSLAR GÖRECEĞİM"
İkinci yarıda daha fazla mücadele ettiklerini ancak bunun yeterli olmadığını belirten Joao Pereira, mağlubiyetin nedenlerini anlamaya çalışacağını söyledi.
"Bu gece sanırım kabuslar göreceğim, uyuyamayacağım diye düşünüyorum. Çünkü neler olduğunu, bugün neden böyle olduğunu anlamaya çalışacağım. 3 puan kaybettik ama ilk yarı kesinlikle sahaya bile çıkmamış bir takım vardı, bunu söyleyebilirim."
"BU PERFORMANS ASLA YETERLİ DEĞİL"
Alanyaspor'un ligde 9 maç sonunda 12 puan topladığını hatırlatan Pereira, son haftalarda yaşanan puan kayıplarına dikkat çekti.
"Son 3 maçta en az 4 puan toplayabilirdik ama bir puan alabildik. Benim için de takım için de bu performans asla yeterli değil."
"HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"
Önlerinde kısa süre içinde oynayacakları bir karşılaşma daha bulunduğunu hatırlatan Portekizli teknik adam, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Çok üzgünüz, çok üzgün olmamız da gerekiyor ama ölmüş de değiliz. 3 gün içinde başka bir maçımız var, devam edeceğiz, futbol böyle, hiçbir şey bitmiş değil."