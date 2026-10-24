Fenerbahçe Tarfin'den Olympiakos'a karşı inanılmaz zafer!

EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk oldu.
Sunel Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 64-61 mağlup ederek ligdeki altıncı galibiyetini aldı. Olympiakos ise bu sonuçla ikinci yenilgisini yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, ilk periyodu 20-8 geride tamamladı. İlk yarıda da üstünlüğü ele geçiremeyen temsilcimiz, soyunma odasına 34-24'lük skorla geride gitti.
FENERBAHÇE'DEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
SHIELDS VE LARKIN ÖNE ÇIKTI
Fenerbahçe Tarfin'de Shavon Shields, 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Wade Baldwin 14, Shane Larkin 13 sayı kaydederek galibiyete önemli katkı verdi. Clyburn 6, Sertaç Şanlı 5, Horton-Tucker 4, Key 3 ve Bingham 2 sayıyla oynadı.
Olympiakos'ta ise Sasha Vezenkov 17 sayıyla maçın en skorer oyuncuları arasında yer aldı. Miller-McIntyre 12, Ward 11 sayı üretti ancak bu performanslar Yunan ekibinin galibiyeti için yeterli olmadı.
Salon: Sunel Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya), Eduard Udyanskyy (İngiltere)
Olympiakos: Miller-Mcintyre 12, Ward 11, Vezenkov 17, Papanikolaou 2, Milutinov 6, Netzipoglou, Ndiaye, Joseph 7, Hall 4, Jones 2
Fenerbahçe Tarfin: Forrest, Horton-Tucker 4, Shields 17, Key 3, Sertaç Şanlı 5, Larkin 13, Bingham 2, Baldwin 14, Melli, Clyburn 6
1. Periyot: 20-8
Devre: 34-24
3. Periyot: 49-45
Sunel Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 64-61 mağlup ederek ligdeki altıncı galibiyetini aldı. Olympiakos ise bu sonuçla ikinci yenilgisini yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, ilk periyodu 20-8 geride tamamladı. İlk yarıda da üstünlüğü ele geçiremeyen temsilcimiz, soyunma odasına 34-24'lük skorla geride gitti.
FENERBAHÇE'DEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
SHIELDS VE LARKIN ÖNE ÇIKTI
Fenerbahçe Tarfin'de Shavon Shields, 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Wade Baldwin 14, Shane Larkin 13 sayı kaydederek galibiyete önemli katkı verdi. Clyburn 6, Sertaç Şanlı 5, Horton-Tucker 4, Key 3 ve Bingham 2 sayıyla oynadı.
Olympiakos'ta ise Sasha Vezenkov 17 sayıyla maçın en skorer oyuncuları arasında yer aldı. Miller-McIntyre 12, Ward 11 sayı üretti ancak bu performanslar Yunan ekibinin galibiyeti için yeterli olmadı.
Salon: Sunel Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya), Eduard Udyanskyy (İngiltere)
Olympiakos: Miller-Mcintyre 12, Ward 11, Vezenkov 17, Papanikolaou 2, Milutinov 6, Netzipoglou, Ndiaye, Joseph 7, Hall 4, Jones 2
Fenerbahçe Tarfin: Forrest, Horton-Tucker 4, Shields 17, Key 3, Sertaç Şanlı 5, Larkin 13, Bingham 2, Baldwin 14, Melli, Clyburn 6
1. Periyot: 20-8
Devre: 34-24
3. Periyot: 49-45