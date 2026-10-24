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Bahçeşehir Koleji'nden Beşiktaş'a çelme!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Beşiktaş'ı 100-96 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 22:30 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 22:44
Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji'nden Beşiktaş'a çelme!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 100-96 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARIDA BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 31-24 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Beşiktaş, bu bölümde 26-21'lik üstünlük kurdu ve devre arasına 52-50 önde girdi.

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SON ÇEYREKTE NEFES KESEN MÜCADELE

Üçüncü çeyrekte iki takım da skor üretmeye devam etti. Bu periyodu 19-19 eşitlikle geçen ekipler, son çeyreğe 71-71'lik skorla girdi.

Final periyodunda üstünlüğü ele alan Bahçeşehir Koleji, son bölümde skor avantajını koruyarak parkeden 100-96 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'A KRİTİK KAYIP

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında önemli bir galibiyete imza attı. Beşiktaş ise deplasmanda sahadan mağlubiyetle ayrılarak bu sezon üçüncü mağlubiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Uğur Akyıldız

Bahçeşehir Koleji: Flynn 13, Reed 18, Williams 11, Ponitka 15, Cavanaugh 10, Avramovic 3, İsmet Akpınar 6, Inglis 16, Kenan Sipahi 6, Mitrovic 2

Beşiktaş: Berk Uğurlu 5, Nowell 21, Brown 8, Omoruyi 15, Zizic 11, Walker 15, DeJulius 7, Morgan, Metecan Birsen 6, Wilbekin 8

1. Periyot: 31-24

Devre: 52-50

3. Periyot: 71-71

Beş faulle çıkan: 39.50 Brown (Beşiktaş)

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