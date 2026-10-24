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Muğlaspor'dan İstanbulspor'a 5 gollü tarife!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor, sahasında İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 18:10 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 18:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Muğlaspor'dan İstanbulspor'a 5 gollü tarife!
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazanarak haftayı üç puanla tamamladı.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Avramovski, Sissoko, Ertuğrul (2) ve Diarra kaydetti.

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MUĞLASPOR İLK YARIDA FARKI AÇTI!

Karşılaşmaya etkili başlayan Muğlaspor, 8. dakikada Avramovski'nin golüyle 1-0 öne geçti.

11. dakikada Sissoko'nun ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem penaltı kararı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında karar iptal edildi.

12. dakikada Ali Kaan'ın serbest vuruşunda topun Mendy'nin eline çarpması üzerine yapılan VAR incelemesinin ardından Muğlaspor penaltı kazandı.

13. dakikada beyaz noktaya gelen Sissoko, topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Ertuğrul'un da golüyle Muğlaspor, soyunma odasına 3-0 önde girdi.

İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI!

İkinci yarının hemen başında Muğlaspor bir gol daha buldu.

46. dakikada Bilal'in ortasında Diarra, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 4-0 yaptı.

47. dakikada Bilal'in kullandığı köşe vuruşunda Ertuğrul, bir kez daha kafayla fileleri havalandırdı ve farkı beşe yükseltti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Muğlaspor, İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti.

OZAN SOL TARAFTARLARIN KARŞISINA ÇIKTI!

Muğlalı futbolcu Ozan Sol, karşılaşmanın 72. dakikasında iki gol atan Ertuğrul'un yerine oyuna dahil oldu.

48 numaralı formayı giyen Ozan Sol, Muğlaspor'un sahasındaki ilk lig maçında taraftarların karşısına çıktı.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Burak Olcar, Kemal Elmas, Kadir Akıllı

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan (Dk. 62 Osundina), Yiğit Fidan, Orhan Nahırcı, Ali Barak, Buluthan Bulut (Dk. 46 Çelhaka), Ali Kaan Güneren (Dk. 81 Baran Ekiz), Avramovski, Ertuğrul İdris Furat (Dk. 72 Ozan Sol), Diarra (Dk. 62 Poyraz Yıldırım), Sissoko

İstanbulspor: İsa Doğan, Yusuf Ali Özer, Kubilay Sönmez, Mendy (Dk. 90 Krstovski), Özcan Şahan (Dk. 64 Ologo), Abdullah Dijlan Aydın, Fall, Cham (Dk. 64 Berk Ali Nizam), Ömer Faruk Duymaz ( Dk. 55 Iliev), Ali Akman (Dk. 55 Mustafa Sol), Emrecan Uzunhan

Goller: Dk. 8 Avramovski, Dk. 45 Sissoko (Penaltıdan), Dk. 45+3 ve 59 Ertuğrul İdris Furat, Dk. 48 Diarra (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Abdullah Dijlan Aydın, Dk. 64 Iliev (İstanbulspor), Dk. 18 Bilal Ceylan (Muğlaspor)

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