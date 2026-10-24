Okan Buruk'tan Osimhen'e derbi öncesi özel uyarı!

Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında en büyük gol umudu Victor Osimhen olacak. Ancak Nijeryalı forvet, Lille maçında gol atmasına rağmen saha içinde hem kendi takım arkadaşlarına hem de rakip futbolculara karşı agresif bir tutum sergilemişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Okan Buruk, bu durumun devam etmesi halinde 27 yaşındaki futbolcunun derbide kırmızı kart görmesinden çekiniyor. Genç teknik adam, bu nedenle Osimhen'i adeta terapiye aldı.
Oyuncusuyla bire bir görüşen Buruk, ondan daha sakin olmasını istedi. Yıldız forvet de hocasına, daha dikkatli olacağının sözünü verdi. Lige art arda 4 maçta gol atarak başlayan Osimhen, son iki karşılaşmada suskun kalmış ve sadece bir asist üretmişti.
Oyuncusuyla bire bir görüşen Buruk, ondan daha sakin olmasını istedi. Yıldız forvet de hocasına, daha dikkatli olacağının sözünü verdi. Lige art arda 4 maçta gol atarak başlayan Osimhen, son iki karşılaşmada suskun kalmış ve sadece bir asist üretmişti.