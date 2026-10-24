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Okan Buruk'tan Osimhen'e derbi öncesi özel uyarı!

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı kart görmesinden endişe ettiği Osimhen'le özel bir görüşme yaparak sakin kalmasını istedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 13:41
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Osimhen'e derbi öncesi özel uyarı!
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Victor Osimhen
Victor Osimhen
Galatasaray
Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında en büyük gol umudu Victor Osimhen olacak. Ancak Nijeryalı forvet, Lille maçında gol atmasına rağmen saha içinde hem kendi takım arkadaşlarına hem de rakip futbolculara karşı agresif bir tutum sergilemişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Okan Buruk, bu durumun devam etmesi halinde 27 yaşındaki futbolcunun derbide kırmızı kart görmesinden çekiniyor. Genç teknik adam, bu nedenle Osimhen'i adeta terapiye aldı.

Oyuncusuyla bire bir görüşen Buruk, ondan daha sakin olmasını istedi. Yıldız forvet de hocasına, daha dikkatli olacağının sözünü verdi. Lige art arda 4 maçta gol atarak başlayan Osimhen, son iki karşılaşmada suskun kalmış ve sadece bir asist üretmişti. 



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