Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ta sistemi oturttu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımda uyguladığı oyun sistemiyle dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Göreve geldiği yaklaşık 2,5 aylık süreçte takımına belirli bir oyun anlayışı kazandıran İtalyan teknik adam, Crystal Palace karşılaşmasında yaptığı geniş rotasyona rağmen taktik planından vazgeçmedi.
İLK 11'DE BÜYÜK ROTASYON!
İtalyan çalıştırıcı, Alexander Nübel, Tiago Djalo ve Leandro Trossard dışındaki ilk 11 oyuncularını dinlendirerek farklı isimlere forma şansı verdi.
Beşiktaş, büyük ölçüde değişen kadrosuna rağmen İngiliz temsilcisi karşısında önde baskıya dayalı oyun anlayışını sürdürdü.
İSİMLER DEĞİŞTİ, SİSTEM DEĞİŞMEDİ!
Crystal Palace karşısında oyuncu tercihlerini değiştiren Italiano, takımının temel oyun planını korudu.
Siyah-beyazlılar, Premier Lig temsilcisine karşı önde baskı uygulamaya çalışırken İtalyan teknik adamın oluşturduğu sisteme bağlı kaldı.
Bu durum, Beşiktaş'ın oyun anlayışının yalnızca belirli futbolculara bağlı kalmadan uygulanabildiğini gösteren bir örnek olarak değerlendirildi.
SALİH ÖZCAN ERKEN OYUNA GİRDİ!
Crystal Palace karşılaşmasında Fabio Miretti'nin sakatlanması üzerine Salih Özcan erken dakikalarda oyuna dahil oldu.
Yaşanan zorunlu değişikliğe rağmen Vincenzo Italiano, takımın ana oyun planını sürdürmeyi tercih etti.
KULÜBE DE SİSTEMİN PARÇASI!
Beşiktaş'ta yedek oyuncuların da teknik heyetin belirlediği taktik düzene uyum sağlaması, geniş rotasyonun uygulanabilmesi açısından önem taşıyor.
İtalyan teknik adamın farklı isimlerle aynı oyun anlayışını sürdürmesi, yoğun maç takviminde kadro seçeneklerini değerlendirmesine olanak tanıyor.
Siyah-beyazlılar, Crystal Palace karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle sahadan bir puanla ayrılırken Italiano'nun geniş rotasyona rağmen oyun sistemini koruması karşılaşmanın dikkat çeken detaylarından biri oldu.
İLK 11'DE BÜYÜK ROTASYON!
İtalyan çalıştırıcı, Alexander Nübel, Tiago Djalo ve Leandro Trossard dışındaki ilk 11 oyuncularını dinlendirerek farklı isimlere forma şansı verdi.
Beşiktaş, büyük ölçüde değişen kadrosuna rağmen İngiliz temsilcisi karşısında önde baskıya dayalı oyun anlayışını sürdürdü.
İSİMLER DEĞİŞTİ, SİSTEM DEĞİŞMEDİ!
Crystal Palace karşısında oyuncu tercihlerini değiştiren Italiano, takımının temel oyun planını korudu.
Siyah-beyazlılar, Premier Lig temsilcisine karşı önde baskı uygulamaya çalışırken İtalyan teknik adamın oluşturduğu sisteme bağlı kaldı.
Bu durum, Beşiktaş'ın oyun anlayışının yalnızca belirli futbolculara bağlı kalmadan uygulanabildiğini gösteren bir örnek olarak değerlendirildi.
SALİH ÖZCAN ERKEN OYUNA GİRDİ!
Crystal Palace karşılaşmasında Fabio Miretti'nin sakatlanması üzerine Salih Özcan erken dakikalarda oyuna dahil oldu.
Yaşanan zorunlu değişikliğe rağmen Vincenzo Italiano, takımın ana oyun planını sürdürmeyi tercih etti.
KULÜBE DE SİSTEMİN PARÇASI!
Beşiktaş'ta yedek oyuncuların da teknik heyetin belirlediği taktik düzene uyum sağlaması, geniş rotasyonun uygulanabilmesi açısından önem taşıyor.
İtalyan teknik adamın farklı isimlerle aynı oyun anlayışını sürdürmesi, yoğun maç takviminde kadro seçeneklerini değerlendirmesine olanak tanıyor.
Siyah-beyazlılar, Crystal Palace karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle sahadan bir puanla ayrılırken Italiano'nun geniş rotasyona rağmen oyun sistemini koruması karşılaşmanın dikkat çeken detaylarından biri oldu.