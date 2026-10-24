Osimhen ve Greenwood: 114 milyon euroluk düello!

Süper Lig'de devlerin randevusuna artık 2 gün kaldı. Galatasaray ile Fenerbahçe, pazartesi günü Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Gözler öncelikle Victor Osimhen ve Mason Greenwood'u arayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen ile Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Greenwood, transferleri ile büyük ses getirdi. Türk futbol tarihinin en pahalı iki transferi pazartesi günü karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Victor Osimhen için takasından 75 milyon euro çıkarmıştı. Büyük ses getiren transfer sonrası yerinden oynamıştı. Nijeryalı usta golcü attığı gollerle taraftarın sevgilisi oldu. Fenerbahçe ise sezon başında İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood için kesenin ağzını açtı ve 39 milyon euroyu kasasından çıkardı. İngiliz yıldızın, dev derbide Fenerbahçe'nin hücumdaki çilingiri olması bekleniyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta forma giyen Osimhen, 7 gol atarken 3 asist yaptı. Gmwood'un yıldızı ligde 6 gol attı. Greenwood ise 17 karşılaşmada 4 gol kaydetti.
49 GOLÜN 41'İ YABANCILARDAN
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbide sarı-kırmızılı ekip 29, sarı-lacivertliler ise 20 gol kaydetti. Bu karşılaşmalardan biri, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda atılan 49 golün 41'ini yabancı futbolcular, 8'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin ise 16 golü yabancı futbolculardan geldi.
Galatasaray Victor Osimhen için takasından 75 milyon euro çıkarmıştı. Büyük ses getiren transfer sonrası yerinden oynamıştı. Nijeryalı usta golcü attığı gollerle taraftarın sevgilisi oldu. Fenerbahçe ise sezon başında İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood için kesenin ağzını açtı ve 39 milyon euroyu kasasından çıkardı. İngiliz yıldızın, dev derbide Fenerbahçe'nin hücumdaki çilingiri olması bekleniyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta forma giyen Osimhen, 7 gol atarken 3 asist yaptı. Gmwood'un yıldızı ligde 6 gol attı. Greenwood ise 17 karşılaşmada 4 gol kaydetti.
49 GOLÜN 41'İ YABANCILARDAN
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbide sarı-kırmızılı ekip 29, sarı-lacivertliler ise 20 gol kaydetti. Bu karşılaşmalardan biri, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda atılan 49 golün 41'ini yabancı futbolcular, 8'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin ise 16 golü yabancı futbolculardan geldi.