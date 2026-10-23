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Aurelio De Laurentiis: "Araplar 3.5 milyar Euro verdi, satmadım!"

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, kulübün satılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Kendisine sunulan tekliflerin ayrıntılarını anlatan İtalyan iş adamı, gelecekte bir devir kararı alırsa önceliğinin Napolili bir yatırımcı olacağını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 15:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aurelio De Laurentiis: 'Araplar 3.5 milyar Euro verdi, satmadım!'
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Napoli'de olası sahiplik değişikliğine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme gelirken Aurelio De Laurentiis'ten açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Napoli Basket'in çoğunluk hissedarı İtalyan asıllı Amerikalı iş insanı Matt Rizzetta ile görüştüğüne yönelik haberlerin ardından Radio Kiss Kiss'e konuşan De Laurentiis, şu aşamada kulübü devretmeyi düşünmediğini belirtti.

Napoli'nin satılık olmadığını vurgulayan De Laurentiis, geçmişte kendisine yüksek bedelli teklifler sunulduğunu açıkladı.

De Laurentiis, "Arap yatırımcılar bana 3,5 milyar euro teklif etti ancak emekli olmak istemedim. Film yapmayı hâlâ biliyorum. Hakkında hiçbir şey bilmediğim futbolu da sayısız zorluğa rağmen öğrendim." dedi.

2 MİLYAR EUROLUK ÖNERİNİN DETAYLARINI ANLATTI

Rizzetta ile ilk temaslarının geçen yıl şubat-mart döneminde gerçekleştiğini aktaran Napoli Başkanı, iş insanının kendisine kulübü satın almak isteyen fonları tanıttığını söyledi.

Tarafların avukatlarını bir araya getirdiklerini ancak resmî bir mali ve hukuki inceleme sürecine geçilmediğini belirten De Laurentiis, önerilen ödeme planını şöyle anlattı:

"İki milyar euronun bir bölümünü imza sırasında, kalanını ise sonraki üç yılda ödemek istiyorlardı. Başlangıçta kulübü yönetmeye devam edeceğim, zamanla görevimi azaltarak sonunda onursal başkan olacağım söylendi."

De Laurentiis, görüşmelerde yalnızca satış bedeline odaklanmadığını da vurguladı:

"22 yılda yaptığımız çalışmaların devam edeceğine dair güvence istedim. Dünyanın dört bir yanındaki Napoli taraftarlarına karşı sorumluluk hissettim. Para önemlidir ama en son gelir."

"BU DİZİYİ YENİDEN BAŞLATMAYALIM"

Rizzetta ile yakın zamanda yeniden buluştuğunu doğrulayan De Laurentiis, bu görüşmenin satış kararı aldığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Amerika'da kendisini bir basketbol maçında ağırlayan Rizzetta'yı Napoli'de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen İtalyan yönetici, "Napoli'nin satışını gündeme getirdiğinde ona bu diziyi yeniden başlatmamasını söylüyorum." diye konuştu.

ÖNCELİĞİ YENİ STAT PROJESİ

Gelecek planlarında yeni stat projesinin önemli bir yer tuttuğunu anlatan De Laurentiis, bu yatırımın büyük bir emek gerektireceğine dikkat çekti.

Başka bir bölgede yeni stat yapılması durumunda mevcut Diego Armando Maradona Stadı'nın bulunduğu alanın geniş bir yeşil parka dönüştürülmesinin güzel olacağını dile getirdi.

"SATARSAM NAPOLİLİ BİRİNİ TERCİH EDERİM"

Kulübün geleceğine ilişkin kapıyı tamamen kapatmayan De Laurentiis, olası bir devirde tercihinin yerel bir yatırımcıdan yana olacağını açıkladı:

"Şimdilik satış kararı almadım. Ancak bir gün satarsam Amerikalı yerine Napolili birini tercih ederim. Kendi şehrimizde kiminle muhatap olduğumuzu biliriz. İki, üç veya beş yıl sonra Napolili biri görevimi devralmak isterse buna olumlu bakarım. 22 yıldır harika insanlar için çalışıyorum."

Napoli Başkanı, mayıs ayındaki açıklamalarında da belirleyici unsurun para olmadığını, kulübü devralacak kişinin takımı aynı bağlılıkla yönetip yönetemeyeceğine önem verdiğini söylemişti.

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