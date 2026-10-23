NBA muhabiri Jake Fischer'ın haberine göre Sacramento Kings, Dalton Knecht ve Sean Pedulla ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Her iki oyuncunun da birden fazla takımın gündeminde olduğu belirtilirken Kings, kalan iki yönlü sözleşme hakkı için seçeneklerini değerlendiriyor.
Marc Stein, 21 Ekim Çarşamba günü yaptığı paylaşımda Pedulla'nın serbest bırakılmasının ardından bekleme süresini tamamladığını ve başka takımlardan iki yönlü sözleşme ilgisi gördüğünü aktardı.
Fischer da daha sonra Pedulla'nın, Knecht ile birlikte Sacramento'nun seçenekleri arasında bulunduğunu doğruladı.
Muhabir ayrıca Micah Peavy, Knecht ve Pedulla'nın, Toronto Raptors dahil bazı ortak takımların gündeminde olduğunu bildirdi.
Knecht, Los Angeles Lakers'ın garantili sözleşmeli oyuncu sayısını 15'e indirdiği kadro düzenlemesi sırasında serbest bırakılmıştı.
2024 NBA Draftı'nda 17. sıradan seçilen 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz normal sezonda 54 maçta 4,2 sayı ve 1,4 ribaund ortalamaları yakaladı.
Knecht, yüzde 45,5 saha içi ve yüzde 34,2 üçlük isabetiyle oynadı.
Northern Colorado ve Tennessee'de geçirdiği kolej kariyerinde skor potansiyeliyle öne çıkan guard, 2023-24 sezonunda Tennessee formasıyla 22,9 sayı ortalamasına ulaşmış ve üçlüklerini yüzde 40,3 ile sayıya çevirmişti.
Geçtiğimiz sezon South Bay Lakers ile çıktığı dört karşılaşmada ise yüzde 39,1 üçlük isabetiyle 21,3 sayı ve 6 ribaund üretti.
Pedulla, geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü NBA G League'de geçirdi.
Rip City Remix formasıyla 36 maçta 19,7 sayı, 4 ribaund ve 5,5 asist ortalamaları yakalayan guard, Ontario Clippers'taki altı maçında da 23,8 sayı ve 5,3 asist üretti.
Los Angeles Clippers ile yedi NBA maçına çıkan Pedulla, sınırlı sürede 1,9 sayı ve 0,7 asist ortalamaları kaydetti.
Profesyonel olmadan önce Virginia Tech ve Ole Miss'te forma giyen oyuncu, son kolej sezonunda 15,7 sayı ve 3,8 asist ortalamalarına ulaşmıştı.
Kings'in mevcut iki yönlü sözleşmeli oyuncuları Adam Flagler ve Jonathan Mogbo.
Geçtiğimiz sezonu 22 galibiyet ve 60 mağlubiyetle tamamlayan Sacramento, yaz döneminde sınırlı mali hareket alanına sahipti.
Marc Stein, 21 Ekim Çarşamba günü yaptığı paylaşımda Pedulla'nın serbest bırakılmasının ardından bekleme süresini tamamladığını ve başka takımlardan iki yönlü sözleşme ilgisi gördüğünü aktardı.
Fischer da daha sonra Pedulla'nın, Knecht ile birlikte Sacramento'nun seçenekleri arasında bulunduğunu doğruladı.
Muhabir ayrıca Micah Peavy, Knecht ve Pedulla'nın, Toronto Raptors dahil bazı ortak takımların gündeminde olduğunu bildirdi.
Knecht, Los Angeles Lakers'ın garantili sözleşmeli oyuncu sayısını 15'e indirdiği kadro düzenlemesi sırasında serbest bırakılmıştı.
2024 NBA Draftı'nda 17. sıradan seçilen 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz normal sezonda 54 maçta 4,2 sayı ve 1,4 ribaund ortalamaları yakaladı.
Knecht, yüzde 45,5 saha içi ve yüzde 34,2 üçlük isabetiyle oynadı.
Northern Colorado ve Tennessee'de geçirdiği kolej kariyerinde skor potansiyeliyle öne çıkan guard, 2023-24 sezonunda Tennessee formasıyla 22,9 sayı ortalamasına ulaşmış ve üçlüklerini yüzde 40,3 ile sayıya çevirmişti.
Geçtiğimiz sezon South Bay Lakers ile çıktığı dört karşılaşmada ise yüzde 39,1 üçlük isabetiyle 21,3 sayı ve 6 ribaund üretti.
Pedulla, geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü NBA G League'de geçirdi.
Rip City Remix formasıyla 36 maçta 19,7 sayı, 4 ribaund ve 5,5 asist ortalamaları yakalayan guard, Ontario Clippers'taki altı maçında da 23,8 sayı ve 5,3 asist üretti.
Los Angeles Clippers ile yedi NBA maçına çıkan Pedulla, sınırlı sürede 1,9 sayı ve 0,7 asist ortalamaları kaydetti.
Profesyonel olmadan önce Virginia Tech ve Ole Miss'te forma giyen oyuncu, son kolej sezonunda 15,7 sayı ve 3,8 asist ortalamalarına ulaşmıştı.
Kings'in mevcut iki yönlü sözleşmeli oyuncuları Adam Flagler ve Jonathan Mogbo.
Geçtiğimiz sezonu 22 galibiyet ve 60 mağlubiyetle tamamlayan Sacramento, yaz döneminde sınırlı mali hareket alanına sahipti.