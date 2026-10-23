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Antonio Conte'den geleceği için açıklama

İtalyan teknik adam Antonio Conte, geleceğine dair açıklama yaptı. Conte, "Adım birçok kulüple anılıyor ancak şu anda ileri düzeyde olan bir görüşme yok." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 14:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Antonio Conte'den geleceği için açıklama
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Napoli'den ayrılmasından bu yana takım çalıştırmayan Antonio Conte, geleceğine dair açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa'dan adı birçok takımla anılan İtalyan teknik adam, çıkan haberlere tepki gösterdi. Conte, "Adım birçok kulüple anılıyor ancak şu anda ileri düzeyde olan bir görüşme yok." diye konuştu.

Conte'nin açıklaması şu şekilde:

"Napoli'nin başında geçirdiğim harika ve başarılı dönemin ardından, teknik direktörlüğe nasıl ve ne zaman döneceğimi düşünmek için kendime gereken zamanı ayıracağım. Geri dönüş kararını, koşulların uygun olduğuna inandığımda vereceğim, dikkatlice düşünülmüş bir karar olacak.

Bahsedilen kulüplere, sanki çoktan iletmişim gibi, maddi talepler ve tam kontrol istekleri ile ilgili haberleri okudum; ayrıca "güçlü kişiliğim" olarak tanımlanan özelliklerime ilişkin çekinceler de var. Bu haberler asılsızdır, zira şu anda bu tür değerlendirmeler için somut bir dayanak bulunmamaktadır.

Somut bir fırsat ortaya çıkarsa, o zaman ilgili kulüple görüşmeler yapmanın ve her iki tarafın ihtiyaçlarını, ayrıca teknik direktör olarak çalışmamı tanımlayan niteliklerimi ve yaklaşımımı dikkate alarak olası bir anlaşmanın şartlarını birlikte değerlendirmenin zamanı gelmiş demektir.

O zamana kadar, taleplerim ve mesleki geleceğimle ilgili her türlü varsayım spekülasyondan ibarettir ve gerçek olarak kabul edilemez."

SON İDDİA MANCHESTER UNITED

Yaklaşık 4 aydır boşta olan 57 yaşındaki Conte için gündeme gelen son iddia Manchester United olmuştu. Manchester United'ın Michael Carrick ile yollarını ayırması durumunda Conte'nin de yeni teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürülmüştü.

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