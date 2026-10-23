Oklahoma City Thunder, sahasında Denver Nuggets'ı 96-84 mağlup ederken Shai Gilgeous-Alexander'ın tarihi sayı serisi noktalandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmayı 19'da 6 saha içi isabetiyle 17 sayıda tamamlayan yıldız guard, 30 Ekim 2024'ten bu yana ilk kez bir normal sezon maçında 20 sayının altında kaldı.
Gilgeous-Alexander, üst üste 141 maçta en az 20 sayı kaydederek NBA rekorunu elinde bulunduruyordu.
Bitime 1 dakika 43 saniye kala Thunder 93-76 öndeyken serisini sürdürmek için üç sayıya daha ihtiyacı olan Gilgeous-Alexander, başantrenör Mark Daigneault'dan kendisini kenara almasını istedi.
Yıldız oyuncu, kararını şu sözlerle açıkladı:
"Oyuna devam edecektim ama sonra onların oyuncu değişikliklerini yaptığını gördüm. Bizim de değiştirmemiz gerektiğini düşündüm. Oyuna her zaman saygı gösterirsiniz."
Daigneault, tarihi serinin devam edebilmesi için Gilgeous-Alexander'ı sahada tutmak istediğini ancak oyuncusunun yaklaşımından etkilendiğini söyledi:
"'Ben artık çıkıyorum. Maçın geldiği nokta bunu gerektiriyor' demesi, onun karakterini ve olaylara bakışını gösteriyor.
Oyundan çıkma kararı onundu. Onunla ilgili hayranlık duyduğum birçok şey var. Bu da en çok takdir ettiğim anlar arasında üst sıralarda yer alıyor."
Son iki sezonun MVP'si Gilgeous-Alexander, ilk yarıda kullandığı yedi şutun tamamını kaçırdı.
Yıldız guard, iki serbest atış isabeti sayesinde 2019'da Los Angeles Clippers'ta geçirdiği çaylak sezonundan bu yana ilk kez bir devreyi sayısız tamamlama ihtimalinden kurtuldu.
Thunder, ilk yarıda bir ara dokuz sayı geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı kazanmayı başardı.
Oklahoma City'de Jalen Williams 21 sayı üretirken Chet Holmgren, 12 sayı ve 17 ribaundla double-double yaptı.
Sezonun ilk maçına çıkan Denver'da Aaron Gordon 20 sayı kaydetti. Nikola Jokic ve DeMar DeRozan ise 13'er sayı ekledi.
Gilgeous-Alexander, üst üste 141 maçta en az 20 sayı kaydederek NBA rekorunu elinde bulunduruyordu.
Bitime 1 dakika 43 saniye kala Thunder 93-76 öndeyken serisini sürdürmek için üç sayıya daha ihtiyacı olan Gilgeous-Alexander, başantrenör Mark Daigneault'dan kendisini kenara almasını istedi.
Yıldız oyuncu, kararını şu sözlerle açıkladı:
"Oyuna devam edecektim ama sonra onların oyuncu değişikliklerini yaptığını gördüm. Bizim de değiştirmemiz gerektiğini düşündüm. Oyuna her zaman saygı gösterirsiniz."
Daigneault, tarihi serinin devam edebilmesi için Gilgeous-Alexander'ı sahada tutmak istediğini ancak oyuncusunun yaklaşımından etkilendiğini söyledi:
"'Ben artık çıkıyorum. Maçın geldiği nokta bunu gerektiriyor' demesi, onun karakterini ve olaylara bakışını gösteriyor.
Oyundan çıkma kararı onundu. Onunla ilgili hayranlık duyduğum birçok şey var. Bu da en çok takdir ettiğim anlar arasında üst sıralarda yer alıyor."
Son iki sezonun MVP'si Gilgeous-Alexander, ilk yarıda kullandığı yedi şutun tamamını kaçırdı.
Yıldız guard, iki serbest atış isabeti sayesinde 2019'da Los Angeles Clippers'ta geçirdiği çaylak sezonundan bu yana ilk kez bir devreyi sayısız tamamlama ihtimalinden kurtuldu.
Thunder, ilk yarıda bir ara dokuz sayı geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı kazanmayı başardı.
Oklahoma City'de Jalen Williams 21 sayı üretirken Chet Holmgren, 12 sayı ve 17 ribaundla double-double yaptı.
Sezonun ilk maçına çıkan Denver'da Aaron Gordon 20 sayı kaydetti. Nikola Jokic ve DeMar DeRozan ise 13'er sayı ekledi.