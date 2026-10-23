Bugün
20:00
Alanyaspor
Kocaelispor
Bugün
20:00
Boluspor
Vanspor FK
Bugün
21:30
VfB Stuttgart
Mönchengladbach
Bugün
22:00
Ipswich Town
N. Forest
Bugün
22:00
Alaves
Malaga
Bugün
21:45
Torino
Monza
Bugün
21:45
Brest
Nice
Bugün
21:00
Go Ahead Eagles
Telstar

Shai tarihi seriden vazgeçti: "Oyuna saygı"

Shai Gilgeous-Alexander, Denver Nuggets karşısında 20 sayıya ulaşmak için zamanı olmasına rağmen oyundan çıkmayı istedi. Yıldız oyuncunun NBA rekoru olan 141 maçlık serisi sona erdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 12:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Shai tarihi seriden vazgeçti: 'Oyuna saygı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Oklahoma City Thunder, sahasında Denver Nuggets'ı 96-84 mağlup ederken Shai Gilgeous-Alexander'ın tarihi sayı serisi noktalandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmayı 19'da 6 saha içi isabetiyle 17 sayıda tamamlayan yıldız guard, 30 Ekim 2024'ten bu yana ilk kez bir normal sezon maçında 20 sayının altında kaldı.

Gilgeous-Alexander, üst üste 141 maçta en az 20 sayı kaydederek NBA rekorunu elinde bulunduruyordu.

Bitime 1 dakika 43 saniye kala Thunder 93-76 öndeyken serisini sürdürmek için üç sayıya daha ihtiyacı olan Gilgeous-Alexander, başantrenör Mark Daigneault'dan kendisini kenara almasını istedi.

Yıldız oyuncu, kararını şu sözlerle açıkladı:

"Oyuna devam edecektim ama sonra onların oyuncu değişikliklerini yaptığını gördüm. Bizim de değiştirmemiz gerektiğini düşündüm. Oyuna her zaman saygı gösterirsiniz."

Daigneault, tarihi serinin devam edebilmesi için Gilgeous-Alexander'ı sahada tutmak istediğini ancak oyuncusunun yaklaşımından etkilendiğini söyledi:

"'Ben artık çıkıyorum. Maçın geldiği nokta bunu gerektiriyor' demesi, onun karakterini ve olaylara bakışını gösteriyor.

Oyundan çıkma kararı onundu. Onunla ilgili hayranlık duyduğum birçok şey var. Bu da en çok takdir ettiğim anlar arasında üst sıralarda yer alıyor."

Son iki sezonun MVP'si Gilgeous-Alexander, ilk yarıda kullandığı yedi şutun tamamını kaçırdı.

Yıldız guard, iki serbest atış isabeti sayesinde 2019'da Los Angeles Clippers'ta geçirdiği çaylak sezonundan bu yana ilk kez bir devreyi sayısız tamamlama ihtimalinden kurtuldu.

Thunder, ilk yarıda bir ara dokuz sayı geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Oklahoma City'de Jalen Williams 21 sayı üretirken Chet Holmgren, 12 sayı ve 17 ribaundla double-double yaptı.

Sezonun ilk maçına çıkan Denver'da Aaron Gordon 20 sayı kaydetti. Nikola Jokic ve DeMar DeRozan ise 13'er sayı ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.