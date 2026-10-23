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Eyüpspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 10:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eyüpspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor
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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Geride kalan 8 haftada 1 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan Eyüpspor, ligde 3 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Eflatun-sarılı takım, ligin 3. haftasında sahasında 2-1 kazandığı Corendon Alanyaspor maçı dışında rakip kaleye gol atamadı.

Ligde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise topladığı 13 puanla 7. sırada kendine yer buldu. Ligdeki tek yenilgisini Galatasaray karşısında (3-1) yaşayan lacivert-beyazlılar, son olarak sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile Mortadha Ben Ouanes, mücadelede forma giyemeyecek.

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