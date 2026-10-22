Romano duyurdu: Arda Güler, imzayı attı!

Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler ile sözleşme uzatıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol devi, 21 yaşındaki yıldız futbolcu ile geçen ay 5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Romano'nun haberine göre, milli yıldız, 2032 yılına kadar sürecek yeni sözleşmesini imzaladı. Real Madrid'in Arda Güler için resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor. Arda Güler'in yeni sözleşmesi, ocak 2027'den itibaren geçerli olacak ve Haziran 2032'ye kadar geçerli olacak.
Real Madrid'de bu sezon 11 maçta süre bulan Arda Güler, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
REAL PERFORMANSI
Real Madrid'e 2023 yazında imza atan genç yıldız, İspanyol devinde toplamda ise 123 maça çıktı ve 21 gol, 30 asistlik performans ortaya koydu.
Romano'nun haberine göre, milli yıldız, 2032 yılına kadar sürecek yeni sözleşmesini imzaladı. Real Madrid'in Arda Güler için resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor. Arda Güler'in yeni sözleşmesi, ocak 2027'den itibaren geçerli olacak ve Haziran 2032'ye kadar geçerli olacak.
Real Madrid'de bu sezon 11 maçta süre bulan Arda Güler, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
REAL PERFORMANSI
Real Madrid'e 2023 yazında imza atan genç yıldız, İspanyol devinde toplamda ise 123 maça çıktı ve 21 gol, 30 asistlik performans ortaya koydu.