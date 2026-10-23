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Ümit Akdağ'dan kırmızı kart sonrası özür

Beşiktaş formasıyla Crystal Palace maçına ilk 11'de çıkan Ümit Akdağ, 78. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. 23 yaşındaki futbolcu, maçın ardından kırmızı kart için özür diledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 01:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ümit Akdağ'dan kırmızı kart sonrası özür
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Beşiktaş'ın Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada kırmızı kart gören Ümit Akdağ, maçın ardından açıklamada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı formayla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu, mücadelenin 78. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş, karşılaşmanın kalan bölümünü bir kişi eksik tamamladı.

ÜMİT AKDAĞ'DAN ÖZÜR MESAJI

Crystal Palace karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın ardından açıklama yayımlayan Ümit Akdağ, takım arkadaşlarından özür diledi.

Genç futbolcu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığım bu gecenin benim için ayrı bir anlamı vardı.

Takım olarak maçı kazanmak için büyük bir mücadele verirken arkadaşlarımı yalnız bıraktığım için özür dilerim.

Bu formanın taşıdığı sorumluğun farkındayım. Önümüzde uzun bir yol var ve bu yol boyunca Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim."




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