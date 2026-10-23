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Victor Osimhen'den Lille için açıklama

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçının ardından Fransız ekibinin resmi sitesine konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 16:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Victor Osimhen'den Lille için açıklama
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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçının ardından Fransız ekibinin resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lille'in eski bir oyuncusu olan Nijeryalı futbolcu, "Çok güzel bir duygu. Stadyuma girmeden önce şehri seyrediyordum ve bu bana huzurlu anılarımı hatırlattı çünkü burada taraftarlar, kulüp çevresindeki insanlarla harika anılarım var. Burada kaldığım süre boyunca bana ve aileme karşı harika davrandılar." dedi.

Victor Osimhen, "Benim için sahaya adım attığım an gerçekten çok duygusal bir andı ve stadyumdaki Lille taraftarlarından gördüğüm karşılama gerçekten muhteşemdi. Yıllar boyunca kariyerimi şekillendirmemde yardımcı oldukları için onlara çok büyük bir teşekkür borçluyum. Ve Lille'e bu sezon en iyisini diliyorum." diye konuştu.

Osimhen, Lille deplasmanında attığı golün ardından gol sevinci yaşamamıştı.

Galatasaray'da bu sezon 8 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.  



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