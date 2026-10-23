Aziz Yıldırım çok sinirlendi: '3 dakika daha direnemediler'

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçının 90. dakikasında gelen gol, başkan Aziz Yıldırım'ın tepkisini çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın son bölümünde skorun korunamamasına öfkelenen Yıldırım'ın, oyuncuları "Üç dakika daha direnemediler." sözleriyle eleştirdiği aktarıldı.



TAKIMA GALATASARAY ÇAĞRISI



Sarı-lacivertli başkanın, teknik heyet ve futbolculara verdiği mesajda ise yaklaşan derbiyi işaret ettiği öğrenildi.



Yıldırım'ın takıma, "Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin." diyerek seslendiği belirtildi.



