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Aziz Yıldırım çok sinirlendi: "3 dakika daha direnemediler"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Slavia Prag karşısında son dakikada yenilen golün ardından takıma tepki gösterdiği ve Galatasaray derbisi için galibiyet istediği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 08:59
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım çok sinirlendi: '3 dakika daha direnemediler'
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Fenerbahçe'de Slavia Prag maçının 90. dakikasında gelen gol, başkan Aziz Yıldırım'ın tepkisini çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın son bölümünde skorun korunamamasına öfkelenen Yıldırım'ın, oyuncuları "Üç dakika daha direnemediler." sözleriyle eleştirdiği aktarıldı.

TAKIMA GALATASARAY ÇAĞRISI

Sarı-lacivertli başkanın, teknik heyet ve futbolculara verdiği mesajda ise yaklaşan derbiyi işaret ettiği öğrenildi.

Yıldırım'ın takıma, "Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin." diyerek seslendiği belirtildi. 

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