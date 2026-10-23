Fenerbahçe'de Slavia Prag maçının 90. dakikasında gelen gol, başkan Aziz Yıldırım'ın tepkisini çekti.
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Karşılaşmanın son bölümünde skorun korunamamasına öfkelenen Yıldırım'ın, oyuncuları "Üç dakika daha direnemediler." sözleriyle eleştirdiği aktarıldı.
TAKIMA GALATASARAY ÇAĞRISI
Sarı-lacivertli başkanın, teknik heyet ve futbolculara verdiği mesajda ise yaklaşan derbiyi işaret ettiği öğrenildi.
Yıldırım'ın takıma, "Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin." diyerek seslendiği belirtildi.
Aziz Yıldırım çok sinirlendi: "3 dakika daha direnemediler"
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Slavia Prag karşısında son dakikada yenilen golün ardından takıma tepki gösterdiği ve Galatasaray derbisi için galibiyet istediği belirtildi.
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Fenerbahçe'de Slavia Prag maçının 90. dakikasında gelen gol, başkan Aziz Yıldırım'ın tepkisini çekti.
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İŞARETLE
Karşılaşmanın son bölümünde skorun korunamamasına öfkelenen Yıldırım'ın, oyuncuları "Üç dakika daha direnemediler." sözleriyle eleştirdiği aktarıldı.
Fenerbahçe
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