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Italiano'dan Miretti için sakatlık açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Fabio Miretti'nin birkaç hafta sahalardan uzak kalabileceğini ve RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giymesinin büyük ihtimalle mümkün olmayacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 00:57 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026 01:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Italiano'dan Miretti için sakatlık açıklaması
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Fabio Miretti sakatlandı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, İtalyan futbolcunun son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MİRETTİ, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların arasına katılan son isim Fabio Miretti oldu.

Crystal Palace karşılaşmasının 36. dakikasında orta sahada girdiği mücadele sonrasında omzundan sakatlanan İtalyan futbolcu, maça devam edemedi. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Miretti'nin birkaç hafta sahalardan uzak kalabileceğini ve RAMS Başakşehir maçında forma giymesinin beklenmediğini söyledi.

ITALIANO: "BİRKAÇ HAFTA ARAMIZDA OLMAMA İHTİMALİ VAR"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vincenzo Italiano, yoğun maç takviminin sakatlık riskini artırdığına dikkat çekti.

İtalyan teknik adam, "Çok fazla yakın maçlar vardı. Bu olduğu zaman sakatlık tehlikesi olabiliyor. Geçen hafta Orkun'u kaybettik, bugün de Miretti sakatlandı. Omzundan sakatlığı var. Birkaç hafta aramızda olmama ihtimali var. Umarım kısa sürer. Başakşehir maçında olmayacak büyük ihtimal." ifadelerini kullandı.

Rotasyonun önemine de değinen Italiano, "Rotasyon yapmamız gerekiyor. Her oyuncuyu işin içine katmanız gerekiyor, bunu yapmak zorundasınız." dedi.  

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