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Burak Kapacak: "Eski günlerime döneceğim"

Sivasspor forması giyen Burak Kapacak, "Sakatlıklarla uğraştım, sakatlıktan da yeni çıktım. Şu anda da hastalıkla uğraşıyorum. Daha eksiklerim olduğunu düşünüyorum. Çalışarak tekrar eski günlerime döneceğim." diye konuştu.

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calendar 23 Ekim 2026 11:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Burak Kapacak: 'Eski günlerime döneceğim'
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak, sakatlığını atlattıktan sonra daha çok çalışarak eski günlerine dönmek istediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği 26 yaşındaki ofansif kanat oyuncusu Burak Kapacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor gibi büyük bir camiada forma giydiği için mutlu olduğunu belirtti.

Burak, takım olarak inişli çıkışlı bir grafik çizdiklerine dikkati çekerek, "Buna rağmen iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Bu hafta bizim için çok önemli bir Ümraniyespor maçı var. İnşallah onu galibiyetle sonlandırıp yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Sakatlıktan dolayı zor günler geçirdiğini anlatan Burak, "Daha tam hazır değilim. Sakatlıklarla uğraştım, sakatlıktan da yeni çıktım. Şu anda da hastalıkla uğraşıyorum. Daha eksiklerim olduğunu düşünüyorum. Çalışarak tekrar eski günlerime döneceğim." ifadelerini kullandı.

Burak Kapacak, Sivasspor'da forma şansı bulan gençlere de çok güvendiğini dile getirerek, "Açıkçası çok kaliteli genç oyuncularımız var. Gençlerimizin de iyiye gittiğini düşünüyorum. Zaten kaliteli oyuncu oldukları için buradalar. Onlar adına da çok mutluyum." diye konuştu.

"İlk hedefimiz play-off"

Burak, ligin 12. haftasında cumartesi günü saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Eminevim Ümraniyespor ile yapacakları maçta galip gelmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Takım olarak öncelikle hedefimiz play-off potasına girip bir an önce Süper Lig'e çıkmak. Başka bir hedefimiz yok. Galip gelememenin takım üzerinde az da olsa olumsuz etkisi var. Sürekli berabere kalıyoruz. Maç kaybetmiyoruz ama sürekli de berabere kalıyoruz. Oynadığımız karşılaşmalarda galibiyete de yaklaştığımızı düşünüyorum ama bir türlü olmuyor. Bu şanssızlığı kırıp ilerlersek inşallah bundan sonra berabere de kalmayacağız, mağlup da olmayacağız."

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