Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelenin 45+2. dakikasında Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 73. dakikasında Beşiktaş, Junior Oliatan'ın attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI
Öte yandan Beşiktaş'ta Ümit Akdağ, 77. dakikada rakibine kayarak müdahalesi sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Beşiktaş, Süper Lig'de 26 Ekim Pazartesi günü Başakşehir'i konuk edecek. 1 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında ise 5 Kasım Perşembe günü Celtic'e konuk olacak. Crystal Palace ise aynı gün Hoffenheim'ı ağırlayacak.
TÜPRAŞ'TA BU SEZON İLK KEZ TAKILDI
Beşiktaş bu sezon Tüpraş Stadı'ndaki ilk puan kaybını Crystal Palace karşısında yaşadı.
Dolmabahçe'de daha önce oynadığı Midtjylland, Hradec Kralove, Eyüpspor, Kauno Zalgiris, Çorum FK, Erzurumspor FK, Marsilya ve Kocaelispor maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü.
Bu sonuç aynı zamanda Beşiktaş'ın tüm kulvarlarda aldığı ilk beraberlik oldu.
BEŞİKTAŞ'TA KALE DÜŞTÜ
Crystal Palace maçında 2 gol yiyen Beşiktaş'ın sezon başındaki gol yememe serisi terse döndü.
Sezonun ilk 6 maçlık periyodunda kalesini gole kapatan ve tüm maçlarından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, son 6 maçta ise rakiplerinin gol sevincine engel olamadı.
Gol yemediği son maçta Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar daha sonra oynanan Marsilya, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor ve Crystal Palace müsabakalarında kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş üst üste gol yediği 6 maçlık bu periyotta 3 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.
OLAITAN'DAN KRİTİK SİFTAH
Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla en dikkat çeken isimler arasında yer alan Junior Olaitan bu sezonki ilk golünü kaydetti.
73. dakikada ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Olaitan, skoru 2-2'ye getirdi.
Bu gol aynı zamanda Olaitan'ın kariyerindeki ilk Avrupa golü olarak kayıtlara geçti.
DOLMABAHÇE'DEKİ İLK MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ümit Akdağ, ilk kez siyah-beyazlı formayla taraftarlarının karşısına çıktığı maçta kırmızı kart gördü.
İngiliz ekibinin tehlikeli olabilecek atağında Larsen'e sert bir faul yapan siyah-beyazlı oyuncu 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
MIRETTI SAKATLANDI
Beşiktaş'ta sakat oyuncuların arasına katılan son isim Fabio Miretti oldu.
36. dakikada orta sahada girdiği bir mücadele sonrasında omzundan sakatlanan İtalyan oyuncu karşılaşmaya devam edemedi.
Sağlık ekibinin saha içindeki ve saha dışındaki yaptığı değerlendirme sonrası teknik direktör Vincenzo Italiano, Miretti'nin yerine 39. dakikada Salih Özcan'ı oyuna dahil etti.
DJALO'NUN HATASI GOLLE SONUÇLANDI
Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Tiago Djalo'nun 55. dakikada yaptığı pas hatası golle sonuçlandı.
Sağ taç çizgisine yakın bölgedeki geri pasında topu kapan Mateta sol çaprazdan ceza sahasına girerek sert bir şutla topu ağlara gönderdi. İngiliz ekibi bu golle maçta 2-1 öne geçti.
ITALIANO'DAN TRABZONSPOR MAÇINA GÖRE 8 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son olarak Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Alexander Nübel, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Kassoum Ouattara, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Salih Özcan, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Dusan Vlahovic, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
İtalyan teknik adam, ligin 8. haftasında oynanan ve 2-0 kaybedilen Trabzonspor mücadelesine göre ilk 11'de 8 değişikliğe gitti.
48 yaşındaki teknik direktör, ilk 11'de kaleda Nübel, orta sahada Miretti ve kanatta Trossard'dan vazgeçmedi.
Deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekipte Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan ve Vlahovic'i kulübeye çekti.
Vincenzo Italiano, bu oyuncuların yerine Taylan Bulut, Djalo, Ümit Akdağ, Ouattara, Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, İlhan Fakılı ve Oh'a formayı teslim etti.
SAVUNMA TAMAMEN DEĞİŞTİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Crystal Palace mücadelesinde savunma dörtlüsünü değiştirdi.
Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında savunmayı Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz ile kuran İtalyan teknik direktör, İngiltere temsilcisine karşı Taylan Bulut, Djalo, Ümit Akdağ ve Ouattara'ya formayı teslim etti.
ÜMİT AKDAĞ İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Ümit Akdağ, Crystal Palace maçında ilk kez 11'de şans buldu.
Yaz transfer döneminde takıma katılan 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan Hoffenheim müsabakasında uzatma dakikalarında ilk kez siyah-beyazlı formayı giymişti.
Genç futbolcu, Beşiktaş formasını ilk 11'de ilk kez İngiliz ekibine karşı sırtına geçirdi.
KARTAL KAYRA, 8 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ
Siyah-beyazlı ekipte orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, 8 karşılaşma sonra ilk 11'deki yerini aldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanan Kauno Zalgiris müsabakasına ilk 11'de başlayan Kartal Kayra, sonrasında Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynanan 8 mücadelede 11'de şans bulamadı.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 maçta görev yaptı.
OH, YENİDEN FORMAYI KAPTI
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Hyeon-gyu Oh, bir maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı.
Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya'da oynanan Hoffenheim karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve attığı iki golle yıldızlaşan Güney Koreli forvet, Süper Lig'deki Trabzonspor mücadelesinde yedek soyundu.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, Trabzon deplasmanında oyuna sonradan dahil ettiği 25 yaşındaki golcü futbolcuya Crystal Palace maçında formayı verdi.
Bu sezon 15 maçta görev yapan Oh, 3 kez rakip ağları havalandırdı.
TÜPRAŞ STADI'NDA GÖRSEL ŞOV
Beşiktaş taraftarı, Crystal Palace maçı öncesinde kale arkasındaki koreografi ve doğu tribünde açılan pankartla Tüpraş Stadı'nda görsel şov yaptı.
Kale arkasında Kartal figürünün göğe yükseldiği ve "Asla teslim olma, asla vazgeçme" yazısının yer aldığı koreografi, tribünlerde coşkuyu artırdı.
Ayrıca doğu tribünde de açılan pankartta "Karanlığın ardından kartal yükselir" yazısı yer aldı.
TRİBÜNLER SİYAH-BEYAZ AYRILDI
Beşiktaş-Crystal Palace maçında siyah-beyazlı taraftarlar görsel şova imza attı.
Beşiktaşlı taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan "Batı ve Kuzey Tribün SİYAH; Doğu ve Güney Tribün BEYAZ" davetine uydu.
Geç saate rağmen karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren ve Tüpraş Stadı'nın neredeyse tamamını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Pino'nun kullandığı frikikte savunmadan hücuma çıkan Richards'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
30. dakikada sağ kanattan Wharton'un kullandığı kornerde altıpasta zor pozisyondaki Mateta'nın şutunda kaleci Nübel, üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.
45+2. dakikada Beşiktaş golü buldu. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Ndidi, ceza sahası sol çaprazından sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Crystal Palace, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Khalaili'nin ceza sahası içine çevirdiği topa kayarak vuruşunu yapan Pino, meşin yuvarlağı kaleci Nübel'in sağından ağlara gönderdi: 1-1.
55. dakikada İngiliz ekibi öne geçti. Beşiktaş'ta sağ çizgideki Djalo'nun geri pasında araya giren Mateta'nın ceza sahası sol çaprazından dar açıdan yakın köşeye şutunda meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in üzerinden filelere gitti: 1-2.
73. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza yayının önünde iki rakibinden kurtaran Olaitan, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.
Mücadele, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)
Beşiktaş: Nübel, Taylan Bulut (Dk. 64 Murillo), Djalo, Ümit Akdağ, Ouattara, Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 64 Olaitan), Miretti (Dk. 39 Salih Özcan), İlhan Fakılı (Dk. 75 Cerny), Trossard, Oh (Dk. 75 Vlahovic)
Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Canvot, Khalaili, Kamada, Wharton, Mitchell, McNeil (Dk. 61 Sarr), Pino (Dk. 72 Osorio), Mateta (Dk. 61 Larsen (Dk. 85 Nketiah)
Goller: Dk. 45+2 Ndidi, Dk. 73 Olaitan (Beşiktaş), Dk. 50 Pino, Dk. 55 Mateta (Crystal Palace)
Kırmızı kart: Dk. 77 Ümit Akdağ (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 15 Ndidi, Dk. 66 Ümit Akdağ (Beşiktaş), Dk. 45+1 Pino (Crystal Palace)
Mücadelenin 45+2. dakikasında Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı, temsilcimizin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Crystal Palace, 51. dakikada Yeremy Pino'nun attığı golle beraberliği yakaladı.
🔥GOOLL: Beşiktaş, Ndidi'nin golüyle Crystal Palace karşısında öne geçti! https://t.co/t1gxAZXBg2
— Sporx (@sporx) October 22, 2026
Mücadelenin 55. dakikasında İngiliz ekibinde bu kez Jean-Philippe Mateta, Beşiktaş ağlarını havalandırdı ve skoru 2-1'e getirerek takımını öne geçirdi.
Crystal Palace'ın golü. https://t.co/uuNQp3azYO
— Sporx (@sporx) October 22, 2026
Mateta'nın Crystal Palace'ı öne geçiren golü. https://t.co/yXITXf5Yob
— Sporx (@sporx) October 22, 2026
Karşılaşmanın 73. dakikasında Beşiktaş, Junior Oliatan'ın attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
🚀🚀JUNIOR OLAITAN https://t.co/foPJu0CXkZ
— Sporx (@sporx) October 22, 2026
BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI
Öte yandan Beşiktaş'ta Ümit Akdağ, 77. dakikada rakibine kayarak müdahalesi sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk puan kaybını yaşadı. Siyah-beyazlı temsilcimiz 7 puana yükselirken, ilk 8 iddiasını da sürdürdü. Crystal Palace ise puanını 4 yaptı.
🔴 Ümit Akdağ'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon. https://t.co/1WAJ0TKz52
— Sporx (@sporx) October 22, 2026
Beşiktaş, Süper Lig'de 26 Ekim Pazartesi günü Başakşehir'i konuk edecek. 1 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında ise 5 Kasım Perşembe günü Celtic'e konuk olacak. Crystal Palace ise aynı gün Hoffenheim'ı ağırlayacak.
TÜPRAŞ'TA BU SEZON İLK KEZ TAKILDI
Beşiktaş bu sezon Tüpraş Stadı'ndaki ilk puan kaybını Crystal Palace karşısında yaşadı.
Dolmabahçe'de daha önce oynadığı Midtjylland, Hradec Kralove, Eyüpspor, Kauno Zalgiris, Çorum FK, Erzurumspor FK, Marsilya ve Kocaelispor maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü.
Bu sonuç aynı zamanda Beşiktaş'ın tüm kulvarlarda aldığı ilk beraberlik oldu.
BEŞİKTAŞ'TA KALE DÜŞTÜ
Crystal Palace maçında 2 gol yiyen Beşiktaş'ın sezon başındaki gol yememe serisi terse döndü.
Sezonun ilk 6 maçlık periyodunda kalesini gole kapatan ve tüm maçlarından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, son 6 maçta ise rakiplerinin gol sevincine engel olamadı.
Gol yemediği son maçta Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar daha sonra oynanan Marsilya, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor ve Crystal Palace müsabakalarında kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş üst üste gol yediği 6 maçlık bu periyotta 3 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.
OLAITAN'DAN KRİTİK SİFTAH
Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla en dikkat çeken isimler arasında yer alan Junior Olaitan bu sezonki ilk golünü kaydetti.
73. dakikada ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Olaitan, skoru 2-2'ye getirdi.
Bu gol aynı zamanda Olaitan'ın kariyerindeki ilk Avrupa golü olarak kayıtlara geçti.
DOLMABAHÇE'DEKİ İLK MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ümit Akdağ, ilk kez siyah-beyazlı formayla taraftarlarının karşısına çıktığı maçta kırmızı kart gördü.
İngiliz ekibinin tehlikeli olabilecek atağında Larsen'e sert bir faul yapan siyah-beyazlı oyuncu 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
MIRETTI SAKATLANDI
Beşiktaş'ta sakat oyuncuların arasına katılan son isim Fabio Miretti oldu.
36. dakikada orta sahada girdiği bir mücadele sonrasında omzundan sakatlanan İtalyan oyuncu karşılaşmaya devam edemedi.
Sağlık ekibinin saha içindeki ve saha dışındaki yaptığı değerlendirme sonrası teknik direktör Vincenzo Italiano, Miretti'nin yerine 39. dakikada Salih Özcan'ı oyuna dahil etti.
DJALO'NUN HATASI GOLLE SONUÇLANDI
Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Tiago Djalo'nun 55. dakikada yaptığı pas hatası golle sonuçlandı.
Sağ taç çizgisine yakın bölgedeki geri pasında topu kapan Mateta sol çaprazdan ceza sahasına girerek sert bir şutla topu ağlara gönderdi. İngiliz ekibi bu golle maçta 2-1 öne geçti.
ITALIANO'DAN TRABZONSPOR MAÇINA GÖRE 8 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son olarak Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Alexander Nübel, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Kassoum Ouattara, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Salih Özcan, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Dusan Vlahovic, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
İtalyan teknik adam, ligin 8. haftasında oynanan ve 2-0 kaybedilen Trabzonspor mücadelesine göre ilk 11'de 8 değişikliğe gitti.
48 yaşındaki teknik direktör, ilk 11'de kaleda Nübel, orta sahada Miretti ve kanatta Trossard'dan vazgeçmedi.
Deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekipte Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan ve Vlahovic'i kulübeye çekti.
Vincenzo Italiano, bu oyuncuların yerine Taylan Bulut, Djalo, Ümit Akdağ, Ouattara, Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, İlhan Fakılı ve Oh'a formayı teslim etti.
SAVUNMA TAMAMEN DEĞİŞTİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Crystal Palace mücadelesinde savunma dörtlüsünü değiştirdi.
Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında savunmayı Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz ile kuran İtalyan teknik direktör, İngiltere temsilcisine karşı Taylan Bulut, Djalo, Ümit Akdağ ve Ouattara'ya formayı teslim etti.
ÜMİT AKDAĞ İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Ümit Akdağ, Crystal Palace maçında ilk kez 11'de şans buldu.
Yaz transfer döneminde takıma katılan 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan Hoffenheim müsabakasında uzatma dakikalarında ilk kez siyah-beyazlı formayı giymişti.
Genç futbolcu, Beşiktaş formasını ilk 11'de ilk kez İngiliz ekibine karşı sırtına geçirdi.
KARTAL KAYRA, 8 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ
Siyah-beyazlı ekipte orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, 8 karşılaşma sonra ilk 11'deki yerini aldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanan Kauno Zalgiris müsabakasına ilk 11'de başlayan Kartal Kayra, sonrasında Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynanan 8 mücadelede 11'de şans bulamadı.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 maçta görev yaptı.
OH, YENİDEN FORMAYI KAPTI
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Hyeon-gyu Oh, bir maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı.
Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya'da oynanan Hoffenheim karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve attığı iki golle yıldızlaşan Güney Koreli forvet, Süper Lig'deki Trabzonspor mücadelesinde yedek soyundu.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, Trabzon deplasmanında oyuna sonradan dahil ettiği 25 yaşındaki golcü futbolcuya Crystal Palace maçında formayı verdi.
Bu sezon 15 maçta görev yapan Oh, 3 kez rakip ağları havalandırdı.
TÜPRAŞ STADI'NDA GÖRSEL ŞOV
Beşiktaş taraftarı, Crystal Palace maçı öncesinde kale arkasındaki koreografi ve doğu tribünde açılan pankartla Tüpraş Stadı'nda görsel şov yaptı.
Kale arkasında Kartal figürünün göğe yükseldiği ve "Asla teslim olma, asla vazgeçme" yazısının yer aldığı koreografi, tribünlerde coşkuyu artırdı.
Ayrıca doğu tribünde de açılan pankartta "Karanlığın ardından kartal yükselir" yazısı yer aldı.
Beşiktaş taraftarının hazırladığı koreografi. 🪧 https://t.co/cMCCQots3e
— Sporx (@sporx) October 22, 2026
TRİBÜNLER SİYAH-BEYAZ AYRILDI
Beşiktaş-Crystal Palace maçında siyah-beyazlı taraftarlar görsel şova imza attı.
Beşiktaşlı taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan "Batı ve Kuzey Tribün SİYAH; Doğu ve Güney Tribün BEYAZ" davetine uydu.
Geç saate rağmen karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren ve Tüpraş Stadı'nın neredeyse tamamını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Pino'nun kullandığı frikikte savunmadan hücuma çıkan Richards'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
30. dakikada sağ kanattan Wharton'un kullandığı kornerde altıpasta zor pozisyondaki Mateta'nın şutunda kaleci Nübel, üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.
45+2. dakikada Beşiktaş golü buldu. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Ndidi, ceza sahası sol çaprazından sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Crystal Palace, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Khalaili'nin ceza sahası içine çevirdiği topa kayarak vuruşunu yapan Pino, meşin yuvarlağı kaleci Nübel'in sağından ağlara gönderdi: 1-1.
55. dakikada İngiliz ekibi öne geçti. Beşiktaş'ta sağ çizgideki Djalo'nun geri pasında araya giren Mateta'nın ceza sahası sol çaprazından dar açıdan yakın köşeye şutunda meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in üzerinden filelere gitti: 1-2.
73. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza yayının önünde iki rakibinden kurtaran Olaitan, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.
Mücadele, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)
Beşiktaş: Nübel, Taylan Bulut (Dk. 64 Murillo), Djalo, Ümit Akdağ, Ouattara, Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 64 Olaitan), Miretti (Dk. 39 Salih Özcan), İlhan Fakılı (Dk. 75 Cerny), Trossard, Oh (Dk. 75 Vlahovic)
Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Canvot, Khalaili, Kamada, Wharton, Mitchell, McNeil (Dk. 61 Sarr), Pino (Dk. 72 Osorio), Mateta (Dk. 61 Larsen (Dk. 85 Nketiah)
Goller: Dk. 45+2 Ndidi, Dk. 73 Olaitan (Beşiktaş), Dk. 50 Pino, Dk. 55 Mateta (Crystal Palace)
Kırmızı kart: Dk. 77 Ümit Akdağ (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 15 Ndidi, Dk. 66 Ümit Akdağ (Beşiktaş), Dk. 45+1 Pino (Crystal Palace)