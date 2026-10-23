LeBron James, milli marş sırasındaki hareketleri nedeniyle kendisini eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'a kısa bir yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trump, Philadelphia'nın salı günü New York Knicks'e karşı oynadığı sezon açılışı öncesinde, milli marş sırasında hareket etmeye devam eden James'i ABD'ye saygısızlık etmekle suçlamıştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde James'in, çoğunlukla sabit duran takım arkadaşlarının yanında golf vuruşu ve şut hareketleri yaptığı görülüyordu.
Konuyla ilgili soruyu yanıtlayan James, şu ifadeyi kullandı:
"Ofiste gündem sakin herhalde. Haber çıkmayınca böyle oluyor."
Trump, videoyla birlikte yaptığı paylaşımda James için şu sözleri kullanmıştı:
"En başından beri iyi biri olmadığını söyledim. Tam bir utanç kaynağı.
LeBron James, Amerikan bayrağı ve ülkemizin temsil ettiği değerler uğruna hayatını kaybeden bütün o büyük Amerikan savaşçılarından ve kahramanlarından özür dilemeli."
76ers Başantrenörü Nick Nurse ise Cleveland Cavaliers karşılaşması öncesinde Trump'ın açıklamalarını, takımın karşılaştığı saha dışı gündemlerden biri olarak değerlendirdi:
"Bence bu da daha önce karşılaştığımız diğer dış seslerin arasına giriyor.
Hep aynı şeyi söylüyorum. Benim gerçekten önemsediğim, onları antrenman sahasına, video odasına ve maç sahasına götürebilmek.
Şimdiye kadar gösterdikleri odaklanma ve çalışma isteği olağanüstüydü."
Trump ve James, yıllardır zaman zaman kamuoyu önünde birbirlerine yönelik eleştirilerde bulunuyor.
James, 2017 yılında Cleveland Cavaliers forması giyerken bir maçta biri siyah, diğeri beyaz olan ve arkalarında altın harflerle "Eşitlik" yazan ayakkabılar kullanmıştı.
Yıldız oyuncu, maçın ardından Trump'a ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
"Burası güzel bir ülke. Tek bir kişinin ne kadar güzel ve güçlü olduğumuzu belirlemesine asla izin vermeyeceğiz."
James, aynı dönemde Trump'ı sosyal medyada sert sözlerle eleştirmiş ve ABD başkanının çocuklar üzerindeki etkisini anlamadığını savunmuştu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde James'in, çoğunlukla sabit duran takım arkadaşlarının yanında golf vuruşu ve şut hareketleri yaptığı görülüyordu.
Konuyla ilgili soruyu yanıtlayan James, şu ifadeyi kullandı:
"Ofiste gündem sakin herhalde. Haber çıkmayınca böyle oluyor."
Trump, videoyla birlikte yaptığı paylaşımda James için şu sözleri kullanmıştı:
"En başından beri iyi biri olmadığını söyledim. Tam bir utanç kaynağı.
LeBron James, Amerikan bayrağı ve ülkemizin temsil ettiği değerler uğruna hayatını kaybeden bütün o büyük Amerikan savaşçılarından ve kahramanlarından özür dilemeli."
76ers Başantrenörü Nick Nurse ise Cleveland Cavaliers karşılaşması öncesinde Trump'ın açıklamalarını, takımın karşılaştığı saha dışı gündemlerden biri olarak değerlendirdi:
"Bence bu da daha önce karşılaştığımız diğer dış seslerin arasına giriyor.
Hep aynı şeyi söylüyorum. Benim gerçekten önemsediğim, onları antrenman sahasına, video odasına ve maç sahasına götürebilmek.
Şimdiye kadar gösterdikleri odaklanma ve çalışma isteği olağanüstüydü."
Trump ve James, yıllardır zaman zaman kamuoyu önünde birbirlerine yönelik eleştirilerde bulunuyor.
James, 2017 yılında Cleveland Cavaliers forması giyerken bir maçta biri siyah, diğeri beyaz olan ve arkalarında altın harflerle "Eşitlik" yazan ayakkabılar kullanmıştı.
Yıldız oyuncu, maçın ardından Trump'a ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
"Burası güzel bir ülke. Tek bir kişinin ne kadar güzel ve güçlü olduğumuzu belirlemesine asla izin vermeyeceğiz."
James, aynı dönemde Trump'ı sosyal medyada sert sözlerle eleştirmiş ve ABD başkanının çocuklar üzerindeki etkisini anlamadığını savunmuştu.