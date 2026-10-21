TRT 1 link, Lille Galatasaray derbisi canlı izle, Lille GS maçı

Lille Galatasaray maçı şifresiz linki!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Lille ile Galatasaray Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
LILLE GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA LEAO OYNAMAYACAK
Galatasaray'da Portekizli futbolcu Rafael Leao, sakatlığı sebebiyle görev alamayacak. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasındaki bir pozisyonda ayağının kaymasıyla sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma sebebiyle Lille karşısında forma giyemeyecek. Leao, böylece 2018-2019 sezonunda formasını terlettiği Lille karşısında mücadele etme şansını kaçıracak. Ayrıca dün antrenmanın tamamında takımla çalışan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun durumu maç günü belli olacak. Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için mücadelede yer alamayacak. MUHTEMEL 11'LER Lille:
Berke, Goffi, Ngoy, Ribeiro, Perraud, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Haraldsson, Giroud.
Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen. LILLE GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenilen Galatasaray, sonraki maçta da İspanya devi Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup oldu. Bu sezon organizasyondaki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Betis'e iç sahada 3-2 mağlup olan Lille ise sonraki haftada İngiltere ekibi Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenildi. Her iki takım da ilk puan veya puanlarını almak için sahaya çıkacak. OSIMHEN, ESKİ TAKIMINA KARŞI
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, eski takımına karşı sahaya çıkacak. Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen, ilk kez resmi bir maçta eski takımına karşı forma giyecek. Nijeryalı santrfor, Lille kariyerinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti. LILLE'DE TANIDIK İSİMLER
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de Türk futbolculardan kaleci Berke Özer ve kanat oyuncusu Başar Önal forma giyiyor. Berke Özer, bu sezon 6'sı Ligue 1 ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 8 maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 kez kalesini gole kapatan genç file bekçisi, 10 kez de gol yedi. Başar Önal ise sezon başından beri ligde 4 ve Avrupa'da da 1 maça çıktı. LILLE'DE EKSİKLER
Fransa ekibi Lille'de maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Organizasyonun ilk haftasında Real Betis'e 3-2 yenildikleri maçta rakip takım sporcusuna dirsek attığı için direkt kırmızı kart gören ve bu yüzden 3 maç ceza alan Ethan Mbappe, forma giyemeyecek. Ayrıca Tiago Santos da çapraz bağ sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Öte yandan Arsenal karşılaşmasında sakatlanan ve Brest'e karşı forma giymeyen Berke Özer ile Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda'nın durumu maç günü belli olacak. LILLE, LIGUE 1'DE 4. SIRADA BULUNUYOR
Lille, mücadele ettiği Ligue 1'de şu anda 4. sırada yer alıyor. Son maçında 7. haftada konuk ettiği Brest ile 1-1 berabere kalan Lille, ligde sezon başından beri 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 10 kez ağları sarsan Lille, kalesinde 5 gole engel olamadı. LILLE, SON 10 MAÇTA KALESİNİ KAPATAMADI
Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 maçın hepsinde kalesinde gol gördü. Son olarak 2 Ekim 2024 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında İspanya devi Real Madrid'i 1-0 yenen Lille, bu organizasyonda sonraki 10 maçında kalesini gole kapatamadı. Fransa ekibi, söz konusu son 10 maçta 4'er galibiyet ile mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Lille, ayrıca son 3 Şampiyonlar Ligi maçından da mağlup ayrıldı. AVRUPA'DA 343. KARŞILAŞMA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa ekibi Lille'e konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 343. karşılaşmasına çıkacak. Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 114 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 342 maçta boy gösterdi. Lille de Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele edeceği 115. takım olacak. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 131 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 470 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 525 gole engel olamadı. "DEVLER LİGİ"NDE 19. SEZON
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 18 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 8 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı. Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı. Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020, 2025-2026 ile bu sezon ise doğrudan bilet aldı. "KUPA 1"DE 172. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 172. kez sahne alacak. UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 136 kez mücadele etti. Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 46 galibiyet, 40 beraberlik, 85 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 183 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 290 gol gördü. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı. SON 32 DEVLER LİGİ MAÇINDA 7 GALİBİYET
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 32 müsabakada 7 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ileri turlarında geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 yenilgi yaşadı. SON 41 AVRUPA MAÇINDA GOL OLDU
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 41 müsabakada en az 1 gol atıldı. Sarı-kırmızılı takımın 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu. Galatasaray'ın ardından çıktığı 41 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu maçların 15'ini kazanırken, 17'sinden mağlup ayrıldı. Dokuz karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Takımlar, toplamda 149 kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı. "Cimbom" gol sesinin duyulduğu 41 maçlık süreçte 70 kez fileleri sarsarken, kalesindeki 79 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 6 mücadelede kalesini gole kapatmayı başarırken, 6 maçta gol sevinci yaşayamadı. SON 5 DEVLER LİGİ DEPLASMANINDA MAĞLUP
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 5 dış saha maçından mağlup ayrıldı. Geçen sezon lig aşamasının 6. haftasında Fransa ekibi Monaco'ya 1-0 yenildiği maçla başlayan süreçte sarı-kırmızılı takım, İngiltere ekibi Manchester City'ye 2-0, İtalya temsilcisi Juventus'a uzatmalarda 3-2, İngiltere devi Liverpool'a 4-0 ve Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. 16 DIŞ DAHA MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ
Galatasaray, UEFA organizasyonlarında çıktığı son 16 deplasman maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım 2023 tarihinde Almanya ekibi Bayern Münih'e 2-1 kaybedilen maçla başlayan süreçte sarı-kırmızılılar, 9 Şampiyonlar Ligi, 6 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Şampiyonlar Ligi elemeleri maçına çıktı. Söz konusu dönemde 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, tek galibiyetini ise Hollanda ekibi Ajax karşısında 3-0'lık skorla aldı. AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY
Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|136
|34
|32
|70
|141
|237
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|34
|22
|7
|5
|75
|38
|Kupa Galipleri Kupası
|32
|12
|7
|13
|42
|55
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|104
|40
|36
|28
|168
|141
|UEFA Süper Kupa
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|Toplam
|342
|121
|90
|131
|470
|525
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında konuk olacağı Fransa temsilcisi Lille ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkeden 114 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"ndeki 19. sezonunu geçiriyor. Fransız ekibi Lille ise bu organizasyonda 9. kez mücadele ediyor. Lille, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele edeceği 115. farklı takım olacak. G.SARAY'IN FRANSA TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı ekip, Fransa takımlarına karşı çıktığı 22 Avrupa kupası maçının 7'sini kazandı. Avrupa'da Fransa temsilcileriyle ilk olarak 1 Mart 1989 tarihinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Monaco ile karşılaşan Galatasaray, bu maçı deplasmanda 1-0 kazandı. Bu karşılaşmayla başlayan süreçte "Cimbom" Fransa temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 23 kez ağları sarsan sarı-kırmızılılar, 37 gol yedi. Lille, daha önce Monaco (7), Olimpik Marsilya (2), Paris Saint-Germain (6), Bordeaux (5), Nantes (2) ile karşılaşan Galatasaray'ın 6. Fransız rakibi olacak. DEPLASMAN PERFORMANSI
Galatasaray, Fransa temsilcilerine konuk olduğu maçlarda istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada yaptığı 12 mücadelede ikişer galibiyet ve beraberlik alabildi. Galatasaray, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Söz konusu maçlarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 24 gol gördü. Fransız takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, 25 yılda Fransa ekiplerine karşı deplasmanda kazanamadı. Nantes maçından sonra Fransa takımlarına 6 kez konuk olan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. FRANSIZ TAKIMLARI İLE MAÇLARI
Galatasaray'ın Fransa temsilcileriyle yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
LILLE, TÜRK TAKIMLARINA HİÇ YENİLMEDİ
|Sezon
|Kulvar
|Tarih
|Maç
|Skor
|1988-1989
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|1 Mart 1989
|Monaco-Galatasaray
|0-1
|1988-1989
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|15 Mart 1989
|Galatasaray-Monaco
|1-1
|1993-1994
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|2 Mart 1994
|Monaco-Galatasaray
|3-0
|1993-1994
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|16 Mart 1994
|Galatasaray-Monaco
|0-2
|1996-1997
|Kupa Galipleri Kupası
|17 Ekim 1996
|Galatasaray-PSG
|4-2
|1996-1997
|Kupa Galipleri Kupası
|31 Ekim 1996
|PSG-Galatasaray
|4-0
|2000-2001
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|12 Eylül 2000
|Galatasaray-Monaco
|3-2
|2000-2001
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|25 Ekim 2000
|Monaco-Galatasaray
|4-2
|2000-2001
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|6 Aralık 2000
|Galatasaray-PSG
|1-0
|2000-2001
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|13 Mart 2001
|PSG-Galatasaray
|2-0
|2001-2002
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|26 Eylül 2001
|Nantes-Galatasaray
|0-1
|2001-2002
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|16 Ekim 2001
|Galatasaray-Nantes
|0-0
|2006-2007
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|12 Eylül 2006
|Galatasaray-Bordeaux
|0-0
|2006-2007
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|22 Kasım 2006
|Bordeaux-Galatasaray
|3-1
|2007-2008
|UEFA Avrupa Ligi
|25 Ekim 2007
|Bordeaux-Galatasaray
|2-1
|2008-2009
|UEFA Avrupa Ligi
|18 Şubat 2009
|Bordeaux-Galatasaray
|0-0
|2008-2009
|UEFA Avrupa Ligi
|26 Şubat 2009
|Galatasaray-Bordeaux
|4-3
|2019-2020
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|1 Ekim 2019
|Galatasaray-PSG
|0-1
|2019-2020
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|11 Aralık 2019
|PSG-Galatasaray
|5-0
|2021-2022
|UEFA Avrupa Ligi
|30 Eylül 2021
|Olimpik Marsilya-Galatasaray
|0-0
|2021-2022
|UEFA Avrupa Ligi
|25 Kasım 2021
|Galatasaray-Olimpik Marsilya
|4-2
|2025-2026
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|9 Aralık 2025
|Monaco-Galatasaray
|1-0
Fransa ekibi Lille, UEFA turnuvalarında Türk takımları karşısında mağlubiyet yaşamadı. Avrupa'da Türk ekipleriyle 6 kez karşılaşan Lille, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Söz konusu maçlarda 7 kez ağları sarsan Fransa temsilcisi, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor ile mücadele eden Lille'in karşılaşacağı üçüncü Türk takımı olacak. Sarı-kırmızılı ekip, Lille'i mağlup eden ilk Türk takımı olmayı hedefliyor. LILLE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak. Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.