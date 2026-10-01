UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, Leipzig'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Bernardo Silva, 52. dakikada milli futbolcumuz Arda Güler, 83. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Yan Diomande kaydetti.
Leipzig'in tek golü ise 85. dakikada Tidiam Gomis'ten geldi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 78. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan Real Madrid, 9 puana ulaştı. 2 mağlubiyet, 1 galibiyeti olan Leipzig ise 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Jose Mourinho'nun öğrencileri, deplasmanda AEK ile karşılaşacak. Martin Demichelic'in ekibi ise Manchester City'yi konuk edecek.
ARDA GÜLER BOŞ GEÇMİYOR
Arda Güler, Real Madrid'de tabela katkısı yapmaya devam ediyor.
Maçtaki ikinci golü atan 21 yaşındaki yıldız, son 3 resmi maçta 2 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.
İlk 11 başladığı mücadelede 78 dakika sahada kalan Arda, attığı golün yanı sıra %93 (51/55) pas isabet oranıyla oynadı. 0.44 asist beklentisi üreten 21 yaşındaki oyuncu, 1.48 de gol beklentisiyle oynadı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Bernardo Silva, 52. dakikada milli futbolcumuz Arda Güler, 83. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Yan Diomande kaydetti.
Leipzig'in tek golü ise 85. dakikada Tidiam Gomis'ten geldi.
Öte yandan Real Madrid'in ilk golünde de Arda Güler'in payı vardı. Milli futbolcunun ceza sahasındaki pasında başlayan atakta, kaleciden seken topu Bernardo Silva ağlara gönderdi.
BİZİM ÇOCUK DURMUYOR 🧿https://t.co/R44e0WmjTq
— Sporx (@sporx) October 21, 2026
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 78. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan Real Madrid, 9 puana ulaştı. 2 mağlubiyet, 1 galibiyeti olan Leipzig ise 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Jose Mourinho'nun öğrencileri, deplasmanda AEK ile karşılaşacak. Martin Demichelic'in ekibi ise Manchester City'yi konuk edecek.
ARDA GÜLER BOŞ GEÇMİYOR
Arda Güler, Real Madrid'de tabela katkısı yapmaya devam ediyor.
Maçtaki ikinci golü atan 21 yaşındaki yıldız, son 3 resmi maçta 2 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.
İlk 11 başladığı mücadelede 78 dakika sahada kalan Arda, attığı golün yanı sıra %93 (51/55) pas isabet oranıyla oynadı. 0.44 asist beklentisi üreten 21 yaşındaki oyuncu, 1.48 de gol beklentisiyle oynadı.