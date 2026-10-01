CANLI
90'
Lille
2
Galatasaray
4
CANLI
90'
Como
3
M. United
1
Dün
22:00
Aston Villa
Viking
Dün
22:00
Club Brugge
Lens
Dün
22:00
Real Betis
Feyenoord
Dün
22:00
Sporting CP
LASK
Dün
BİTTİ
Bayern Munih
0
Arsenal
0
CANLI
90'
Real Madrid
0
RB Leipzig
0
Dün
BİTTİ
Inter
1
Shakhtar
0

Arda Güler attı, Real Madrid doludizgin!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Leipzig'i 4-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, Eflatun-Beyazlılar'ın ikinci golünü attı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 23:54 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 00:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Güler attı, Real Madrid doludizgin!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, Leipzig'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Bernardo Silva,  52. dakikada milli futbolcumuz Arda Güler, 83. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Yan Diomande kaydetti.

Leipzig'in tek golü ise 85. dakikada Tidiam Gomis'ten geldi.

Öte yandan Real Madrid'in ilk golünde de Arda Güler'in payı vardı. Milli futbolcunun ceza sahasındaki pasında başlayan atakta, kaleciden seken topu Bernardo Silva ağlara gönderdi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 78. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. 

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan Real Madrid, 9 puana ulaştı. 2 mağlubiyet, 1 galibiyeti olan Leipzig ise 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Jose Mourinho'nun öğrencileri, deplasmanda AEK ile karşılaşacak. Martin Demichelic'in ekibi ise Manchester City'yi konuk edecek.

ARDA GÜLER BOŞ GEÇMİYOR

Arda Güler, Real Madrid'de tabela katkısı yapmaya devam ediyor.

Maçtaki ikinci golü atan 21 yaşındaki yıldız, son 3 resmi maçta 2 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.

İlk 11 başladığı mücadelede 78 dakika sahada kalan Arda, attığı golün yanı sıra %93 (51/55) pas isabet oranıyla oynadı. 0.44 asist beklentisi üreten 21 yaşındaki oyuncu, 1.48 de gol beklentisiyle oynadı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.