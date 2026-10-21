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Dusan Alimpijevic: "Aramızda büyük sırlar yok"

EuroLeague'in 7. haftasında Anadolu Efes'e konuk olacak Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic, karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 18:40 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 18:42
Fotoğraf: X.com
Dusan Alimpijevic: 'Aramızda büyük sırlar yok'
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EuroLeague'in 7. haftasında Anadolu Efes, 22 Ekim Perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların başantrenörü Dusan Alimpijevic, iki takımın birbirini yakından tanıdığına dikkat çekerek daha iyi bir performans sergilemeleri gerektiğini ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ARANIZDA BÜYÜK SIRLAR YOK"

Anadolu Efes ile Beşiktaş'ın birbirini iyi tanıdığını belirten Alimpijevic, karşılaşmaya farklı bir yaklaşımla çıkacaklarını dile getirdi.

Alimpijevic, "Anadolu Efes ile birbirimizi çok iyi tanıyoruz, aramızda büyük sırlar yok. Aynı salonda antrenman yapıyoruz ve daha önce de karşı karşıya geldik. Bu yüzden iki takım da birbirini yakından tanıyor. Tıpkı Beşiktaş gibi Anadolu Efes'in de bazı sakatlıkları ve yeni eklemeleri var. Dolayısıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yakın zamanda oynadığımız son maçtan çok daha iyi bir performans sergileyebileceğimizi göstermemiz gerekiyor. Anadolu Efes karşısına daha farklı bir yaklaşımla çıkacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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