Berke Özer, 542 gün sonra Galatasaray'a karşı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile Galatasaray, Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelede Lille'in kalesini koruyan Berke Özer, Galatasaray karşısında sahaya çıkarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.
BERKE ÖZER, 542 GÜN SONRA GALATASARAY'A KARŞI
Son olarak 27 Nisan 2025'te Eyüpspor formasıyla Süper Lig'de Galatasaray'a karşı mücadele eden Berke Özer, 542 gün sonra sarı-kırmızılılara karşı bir resmi maçta görev aldı.
Fenerbahçe ve Eyüpspor formalarıyla Galatasaray'a karşı 3 maçta görev yapan milli kaleci, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
BERKE ÖZER, 542 GÜN SONRA GALATASARAY'A KARŞI
Son olarak 27 Nisan 2025'te Eyüpspor formasıyla Süper Lig'de Galatasaray'a karşı mücadele eden Berke Özer, 542 gün sonra sarı-kırmızılılara karşı bir resmi maçta görev aldı.
Fenerbahçe ve Eyüpspor formalarıyla Galatasaray'a karşı 3 maçta görev yapan milli kaleci, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.