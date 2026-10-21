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Berke Özer, 542 gün sonra Galatasaray'a karşı!

Lille'in Türk kalecisi Berke Özer, 542 gün aranın ardından ilk kez resmi bir maçta Galatasaray'a karşı forma giydi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 21:20
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Berke Özer, 542 gün sonra Galatasaray'a karşı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile Galatasaray, Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelede Lille'in kalesini koruyan Berke Özer, Galatasaray karşısında sahaya çıkarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

BERKE ÖZER, 542 GÜN SONRA GALATASARAY'A KARŞI

Son olarak 27 Nisan 2025'te Eyüpspor formasıyla Süper Lig'de Galatasaray'a karşı mücadele eden Berke Özer, 542 gün sonra sarı-kırmızılılara karşı bir resmi maçta görev aldı.

Fenerbahçe ve Eyüpspor formalarıyla Galatasaray'a karşı 3 maçta görev yapan milli kaleci, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

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