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Biotekno Körfez Basket'ten 112 sayılık şov!

Biotekno Körfez Basket, FIBA Erkekler Avrupa Kupası F Grubu üçüncü hafta maçında Manchester Basketbol'u 112-71 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 00:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Biotekno Körfez Basket'ten 112 sayılık şov!
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası F Grubu üçüncü hafta maçında Biotekno Körfez Basket, konuk ettiği İngiltere temsilcisi Manchester Basketbol'u 112-71 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya etkili başlayan Biotekno Körfez Basket, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hücumdaki etkinliğini sürdüren Kocaeli temsilcisi, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve soyunma odasına 53-40 üstün gitti.

Üçüncü periyodu 82-58 önde geçen ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 112-71 kazandı.

Grubunda ikinci galibiyetini alan Kocaeli temsilcisinde Oscar Cluff 26, Johnny Davis 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Alessandro Percivalle (İtalya), Dimitar Georgiev (Bulgaristan), Dariusz Zapolski (Polonya)

Biotekno Körfez Basket: Buie 16, Davis 24, Mert Akay 4, Berk Akın 9, Mitchell 2, Akhan Demirtaş, Efe Sarıca 1, Altan Çamoğlu 2, Cluff 26, Reese 12, Danusevicius 16

Manchester Basketbol: Brown 2, Walsh 2, Sandy 5, Thompson 6, Nelson 14, Mitchell-Day 14, Pigge 9, Henry 5, Shelton 7, Williams 4, Nicholson 3

1. Periyot: 25-17

Devre: 53-40

3. Periyot: 82-58

 
 
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