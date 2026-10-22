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Fenerbahçe'de derbi kaderi belirleyecek! İsmail Kartal için kritik pazartesi

Slavia Prag karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe'de taraftarlar İsmail Kartal'ı istifaya çağırırken, dört futbolcu da eleştirilerin hedefi oldu. Başkan Aziz Yıldırım'ın sonuca öfkelendiği, Kartal'ın geleceğinin ise Galatasaray derbisinin ardından netleşeceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 09:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de derbi kaderi belirleyecek! İsmail Kartal için kritik pazartesi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı Chobani Stadı'nda ağırlayan Fenerbahçe, maça adeta fırtına gibi başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin 4. dakikasında Oğuz Aydın'ın golüyle öne geçen sarı lacivertliler, 11. dakikada Mason Greenwood'un fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.

Oyunun kontrolünü elinde tuttuğu anlarda büyük bir talihsizlik yaşayan temsilcimiz, 15. dakikada Matteo Guendouzi'nin hatasında Lukas Provod'un golüne engel olamadı. İlk devreyi 2-1 önde kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda pozisyon üretmekte zorlansa da savunma güvenliğini uzun süre korudu. Ancak 90. dakikada gelişen ani Slavia Prag atağında Pavel Kacor'un golü sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmasına neden oldu.

Bu sonuçla Devler Ligi'ndeki ikinci beraberliğini alan Fenerbahçe, 3 maç sonunda puanını 2'ye yükseltebildi.

AZİZ YILDIRIM ÇOK SİNİRLENDİ

Skorun 2-2'ye gelmesinin ardından Kadıköy'de tribünler teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da 2-0'lık avantajın kaybedilmesine son derece öfkelendiği öğrenildi.

DERBİ KADERİ OLACAK

Camia içindeki huzursuzluk tırmanırken, sarı-lacivertli yönetimin radikal kararlar almak için Pazartesi günü oynanacak kritik Galatasaray derbisini bekleyeceği belirtiliyor. Deplasmanda oynanacak dev mücadeleden mağlubiyetle ayrılınması halinde, tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SÜPER LİG VE İSMAİL KARTAL'IN SEZON KARNESİ

Trendyol Süper Lig'de 8 hafta sonunda 16 puanla 3. sırada. Galatasaray'a yenilinmesi halinde ezeli rakip ile puan farkı 6'ya çıkacak. Bu sezon takımın başında 17 resmi maça çıkan Kartal; 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

GÖZLER 4 YILDIZ İSMİN ÜZERİNDE

Slavia Prag karşısında kaçan 2 puanın ardından taraftarların tepki gösterdiği isimler yalnızca teknik heyetle sınırlı kalmadı. Mücadelenin ardından 4 futbolcu performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu:

İlk golde rakibe adeta asist yapan Matteo Guendouzi büyük tepki çekerken, ikinci golde de rakibe engel olamayan Nelson Semedo'ya sert eleştiriler yapıldı.

Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek de etkisiz performansları nedeniyle taraftarın gazabına uğradı. Pazartesi günü oynanacak dev Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli taraftarların gözü, hem teknik patron İsmail Kartal'ın hem de bu 4 ismin sergileyeceği performansta olacak.

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