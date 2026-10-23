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Mourinho'dan El Clasico planı! Arda Güler'e özel görev

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Barcelona ile oynanacak El Clasico öncesinde ilk 11 planlarını şekillendiriyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 01:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Mourinho'dan El Clasico planı! Arda Güler'e özel görev
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Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho, Barcelona ile oynanacak El Clasico öncesinde ilk 11 üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli çalıştırıcı, Camp Nou'da oynanacak kritik karşılaşma için farklı taktik seçenekleri değerlendirirken Arda Güler'in sahadaki rolü ve Eduardo Camavinga'nın ilk 11 ihtimali dikkat çekiyor.

ARDA GÜLER'E ÖZEL GÖREV!

Mourinho'nun Barcelona karşısında Arda Güler'i sağ kanatta görevlendirmesi bekleniyor.

Milli futbolcunun bu bölgede oynarken içeri kat ederek orta sahada sayısal üstünlük sağlaması ve takımın hücum organizasyonlarında etkin rol üstlenmesi planlanıyor.

Arda'nın merkezde de oynayabilmesi, Real Madrid'in rakip savunmada boşluklar oluşturmasına ve hücum oyuncularına alan açmasına katkı sağlayabilecek önemli bir özellik olarak değerlendiriliyor.

Mourinho'nun özellikle hızlı hücumlarda Arda Güler'in hareketliliğinden yararlanmak istediği belirtiliyor.

CAMAVINGA İLK 11'E GİREBİLİR

Real Madrid'de El Clasico öncesinde ilk 11 için öne çıkan isimlerden biri de Eduardo Camavinga oldu.

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Fransız futbolcunun, fiziksel gücü ve top taşıma becerisi nedeniyle Barcelona karşısında önemli bir alternatif olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Camavinga'nın ikili mücadelelerdeki etkinliği ve hızlı hücumlara katkı sağlayabilmesi, Mourinho'nun taktik planına uygun özellikler arasında gösteriliyor.

Portekizli teknik adamın henüz kesin kararını vermediği ancak Fransız oyuncunun ilk 11 ihtimalinin güçlendiği ifade ediliyor.

VALVERDE SAĞ BEKTE, TCHOUAMENI ORTA SAHADA!

Real Madrid'de Federico Valverde'nin Barcelona karşısında yeniden sağ bekte görev yapması bekleniyor.

Son maçlarda bu bölgede gösterdiği performansla dikkat çeken Uruguaylı futbolcunun ilk 11'deki yerinin büyük ölçüde kesinleştiği belirtiliyor.

Orta sahada ise Aurelien Tchouameni'nin Mourinho'nun vazgeçilmez isimlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Portekizli çalıştırıcının, top kazanma becerisi yüksek ve hızlı hücuma çıkabilen bir takım oluşturmayı hedeflediği kaydediliyor.

Öte yandan Mourinho'nun savunmanın merkezinde hangi ikiliye görev vereceğine henüz karar vermediği belirtiliyor.

DIOMANDE'YE LAMINE YAMAL GÖREVİ!

El Clasico öncesinde form grafiğini yükselten Diomande'nin de Mourinho'nun planlarında önemli bir yere sahip olduğu ifade ediliyor.

Genç futbolcunun, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın etkili olduğu bölgede savunmaya destek vermesi bekleniyor.

Diomande'nin topsuz oyundaki çalışkanlığı, boşlukları kapatabilmesi ve hücuma katkı sağlaması, Real Madrid'in Barcelona karşısındaki oyun dengesi açısından önemli görülüyor.

Mourinho'nun, El Clasico öncesinde ilk 11'ini netleştirmek için son değerlendirmelerini yaptığı belirtiliyor.

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