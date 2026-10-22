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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın ardından en iyi 11 açıklandı.

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calendar 22 Ekim 2026 19:00
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11'i belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun önde gelen yıldızlarının yer aldığı kadroda Kylian Mbappe, Harry Kane, Phil Foden, Declan Rice ve Desire Doue gibi isimler dikkat çekti.

FODEN HAFTANIN 11'İNDE!

Manchester City'nin AEK'yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan Phil Foden, haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe ile Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane de hücum hattında kendilerine yer buldu.

Orta sahada ise PSG'den Desire Doue, Napoli'den Scott McTominay, Arsenal'den Declan Rice ve Como'dan Nico Paz kadroya seçilen diğer isimler oldu.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ

Kaleci:

Yann Sommer (Club Brugge)

Defans:

Carlos Augusto (Inter)

Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven)

Xavier Mbuyamba (LASK)

Orta saha:

Desire Doue (Paris Saint-Germain)

Scott McTominay (Napoli)

Declan Rice (Arsenal)

Nico Paz (Como)

Phil Foden (Manchester City)

Forvet:

Harry Kane (Bayern Münih)

Kylian Mbappe (Real Madrid)

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