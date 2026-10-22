Batista Mendy: 'Hocamızın güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında sahasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili futbolcu Batista Mendy, hem galibiyeti hem de sahalara dönüşünü değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "GERÇEKTEN İYİ PERFORMANS GÖSTERDİK"
Takımın performansından memnun olduğunu belirten Mendy, "Gerçekten iyi performans gösterdik. Bu galibiyetle birlikte yolumuza çok iyi bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"HOCAMIZIN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMAMAYA ÇALIŞIYORUM"
Uzun bir aranın ardından sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Batista Mendy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uzun süreden sonra sahalarda olmak mutluluk verici. Hocamızın güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Çok sıkı ve iyi bir şekilde çalışıyorum."
Takımın performansından memnun olduğunu belirten Mendy, "Gerçekten iyi performans gösterdik. Bu galibiyetle birlikte yolumuza çok iyi bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"HOCAMIZIN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMAMAYA ÇALIŞIYORUM"
Uzun bir aranın ardından sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Batista Mendy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uzun süreden sonra sahalarda olmak mutluluk verici. Hocamızın güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Çok sıkı ve iyi bir şekilde çalışıyorum."