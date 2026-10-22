Ümit Akdağ'a ilk maçında kırmızı kart

Beşiktaş forması giyen Ümit Akdağ, Crystal Palace maçında kırmızı kart gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ta ilk kez Crystal Palace maçında ilk 11'de yer alan Ümit Akdağ, 78. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Siyah-beyazlılar, Ümit Akdağ'ın kırmızı kartı sonrası Crystal Palace maçını 10 kişi tamamladı.
Siyah-beyazlılar, Ümit Akdağ'ın kırmızı kartı sonrası Crystal Palace maçını 10 kişi tamamladı.
🔴 Ümit Akdağ'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon. https://t.co/1WAJ0TKz52
— Sporx (@sporx) October 22, 2026