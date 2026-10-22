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Ümit Akdağ'a ilk maçında kırmızı kart

Beşiktaş formasıyla Crystal Palace maçına ilk 11'de çıkan Ümit Akdağ, 78. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 23:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ümit Akdağ'a ilk maçında kırmızı kart
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Beşiktaş forması giyen Ümit Akdağ, Crystal Palace maçında kırmızı kart gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ta ilk kez Crystal Palace maçında ilk 11'de yer alan Ümit Akdağ, 78. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Siyah-beyazlılar, Ümit Akdağ'ın kırmızı kartı sonrası Crystal Palace maçını 10 kişi tamamladı.

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