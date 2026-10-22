Harry Redknapp: 'Batrakov, Premier Lig'de oynayabilir'

İngiliz eski teknik direktör Harry Redknapp, Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Batrakov'un Premier Lig'de oynayıp oynayamayacağı sorulan Harry Redknapp, "Batrakov'un Şampiyonlar Ligi'ndeki gollerini izledim ve mükemmel gollerdi. Harika bir oyuncuya benziyor ve eğer öyleyse, yüzde 100 Premier Lig'de oynayabilir. Ama dürüst olmak gerekirse, maçlarının tamamını izlemedim, sadece yorumlardan bir sonuca varıyorum." yanıtını verdi.
DEVLER LİGİ'NDE ÜST ÜSTE GOLLER
Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki takviyelerinden biri olan 21 yaşındaki Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille maçlarında ağları havalandırmıştı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında toplamda 9 maçta süre bulan Rus futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
DEVLER LİGİ'NDE ÜST ÜSTE GOLLER
Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki takviyelerinden biri olan 21 yaşındaki Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille maçlarında ağları havalandırmıştı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında toplamda 9 maçta süre bulan Rus futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.