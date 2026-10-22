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Harry Redknapp: "Batrakov, Premier Lig'de oynayabilir"

İngiliz eski teknik direktör Harry Redknapp, Galatasaray'dan Aleksey Batrakov ile ilgili konuştu. Redknapp, 21 yaşındaki genç oyuncunun Premier Lig'de oynayabileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 19:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Harry Redknapp: 'Batrakov, Premier Lig'de oynayabilir'
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İngiliz eski teknik direktör Harry Redknapp, Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Batrakov'un Premier Lig'de oynayıp oynayamayacağı sorulan Harry Redknapp, "Batrakov'un Şampiyonlar Ligi'ndeki gollerini izledim ve mükemmel gollerdi. Harika bir oyuncuya benziyor ve eğer öyleyse, yüzde 100 Premier Lig'de oynayabilir. Ama dürüst olmak gerekirse, maçlarının tamamını izlemedim, sadece yorumlardan bir sonuca varıyorum." yanıtını verdi.

DEVLER LİGİ'NDE ÜST ÜSTE GOLLER

Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki takviyelerinden biri olan 21 yaşındaki Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille maçlarında ağları havalandırmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında toplamda 9 maçta süre bulan Rus futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.   

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