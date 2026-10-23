eFootball Championship 2027 başladı: 300 bin dolar ödül havuzu

Geçtiğimiz sezon dünya genelinde 45 milyon oyuncunun katılımıyla rekor kıran eFootball Championship, yeni sezonda ölçeği daha da büyütüyor. Konami'nin 8 Ekim'de duyurduğu eFootball Championship 2027 kapsamında, hem konsol hem de mobil kategorisinde Dünya Finalleri'ne katılacak oyuncu sayısı 16'dan 24'e çıkarıldı. Yeni sezon için toplam ödül havuzu da artırıldı ve 300 bin dolar olarak belirlendi. Yıllarca PES adıyla bilinen serinin devamı olan eFootball'un yeni espor sezonu, 2027 yazında yapılacak Dünya Finalleri'ne kadar sürecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

eFootball Championship 2027: Bu sezon ilk kez yerelde

eFootball'da küresel şampiyona sezonu, bu yıl bir ilke imza atacak. FC Barcelona, Manchester United, Arsenal, Borussia Dortmund, Inter ve AC Milan gibi partner kulüpler adına en iyi oyuncuları belirleyen Club Event ve herkese açık Open kategorisinin yanı sıra, bu sezon ilk kez düzenlenecek yerel etkinliklerin kazananları doğrudan Dünya Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek. Club Final'i kazanan oyuncular, partner kulübün şehrine gezi, resmi bir maçı izleme ve stadyum turu fırsatı kazanacak. Oyun içinde düzenlenen üç turluk sıralama etkinliğinde üst sıralara çıkan oyuncular ise kadrolarını güçlendirecek Show Time ödüllerine ulaşabiliyor.





Inter ile başlayan Club Event devam ediyor

8 Ekim'de başlayan ve sezonun ilk kulüp etkinliği olan Inter etkinliğinin online elemeleri sürerken, Club Final'in 28 Kasım'da yapılması planlanıyor. Açıklanan resmi takvime göre, kasım ayında Borussia Dortmund etkinliğinin elemeleri başlayacak ve finali aralıkta oynanacak. Bu finali, aralık-ocak döneminde Arsenal, ocak-şubat döneminde FC Barcelona, şubat-mart döneminde Manchester United ve mart-nisan döneminde AC Milan etkinliklerinin takip etmesi bekleniyor.





Her kulüp etkinliği beş aşamadan oluşuyor. İlk turda maçlar yapay zekaya karşı, ikinci turda ise gerçek oyunculara karşı oynanıyor. Üçüncü turda 15 maçlık bir sıralama etabı yapılıyor ve konsol ile mobil platformlarda en üst sıradaki 16'şar oyuncu, dörderli gruplarla oynanan bölgesel elemelere katılıyor. Bölgesel elemelerin kazananları ise yüz yüze oynanan Club Final'e yükseliyor. Öte yandan, Open kategorisinin ilk elemelerinin ise Ocak 2027'de başlayacağı biliniyor.





eFootball espor turnuvalarına katılım şartları

Club Event'e katılmak için oyuncunun kendi oyun hesabına sahip olması, bir KONAMI ID oluşturup bunu oyun hesabına bağlaması ve Konami'nin belirlediği Discord gibi iletişim araçlarını kullanabilmesi gerekiyor. Club Final'in yüz yüze yapılması durumunda ise oyuncudan, finalin bitişinden sonra en az altı ay geçerli bir pasaport bilgisi sunması bekleniyor. Konami'nin 30 Eylül'de getirdiği yeni kural ise uygunluğu, oyuncunun oyunda ayarladığı İkamet Ülkesi/Bölgesi ile oyuna bağlandığı ülkeye göre belirliyor.





Bu iki bilgi Konami'nin uygun bölgeler listesinde yer almıyorsa, oyuncu turnuvaya ait oyun içi etkinliklere katılamayabiliyor. İkamet ayarı Ekstralar menüsündeki Kullanıcı Bilgileri bölümünden sıfırlanabiliyor, ancak sıfırlandıktan sonra 180 gün boyunca yeniden değiştirilemiyor. Türkiye'den katılmayı planlayan oyuncuların, uygun bölgeler listesini Konami'nin resmi sitesinden kontrol etmesi öneriliyor. İkamet kuralı, hesap devralmayı düşünen oyuncular için de kritik bir ayrıntıya dönüşüyor. Bu nedenleeFootball hesap satış ilanlarında kadronun gücü kadar hesabın ikamet ayarının ve son sıfırlama tarihinin de satıcıyla netleştirilmesi, espor hedefi olan oyuncular için sürprizlerin önüne geçiyor.



