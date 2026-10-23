Bugün
20:00
Alanyaspor
Kocaelispor
Bugün
20:00
Boluspor
Vanspor FK
Bugün
21:30
VfB Stuttgart
Mönchengladbach
Bugün
22:00
Ipswich Town
N. Forest
Bugün
22:00
Alaves
Malaga
Bugün
21:45
Torino
Monza
Bugün
21:45
Brest
Nice
Bugün
21:00
Go Ahead Eagles
Telstar

Samsunspor, Amedspor'u ağırlayacak

Samsunspor, Süper Lig'de cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 10:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor, Amedspor'u ağırlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde son 6 maçını kaybeden Karadeniz ekibi, Amed Sportif Faaliyetler'i yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor.

Kırmızı-beyazlı takım, ligde 4 puanla 17. sırada yer alıyor.

Samsun ekibinde sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Fatih Kaya, Emre Kılınç ve Jaures Assoumou'nun, Amed Sportif Faaliyetler karşısında forma giymesi beklenmiyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.