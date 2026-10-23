Samsunspor, Amedspor'u ağırlayacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde son 6 maçını kaybeden Karadeniz ekibi, Amed Sportif Faaliyetler'i yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor.
Kırmızı-beyazlı takım, ligde 4 puanla 17. sırada yer alıyor.
Samsun ekibinde sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Fatih Kaya, Emre Kılınç ve Jaures Assoumou'nun, Amed Sportif Faaliyetler karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Ligde son 6 maçını kaybeden Karadeniz ekibi, Amed Sportif Faaliyetler'i yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor.
Kırmızı-beyazlı takım, ligde 4 puanla 17. sırada yer alıyor.
Samsun ekibinde sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Fatih Kaya, Emre Kılınç ve Jaures Assoumou'nun, Amed Sportif Faaliyetler karşısında forma giymesi beklenmiyor.