Galatasaray'da Barış Alper gelişmesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i deplasmanda mağlup eden ve ligdeki Fenerbahçe derbisini gözünü çeviren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, ağrıları olmasına rağmen Lille deplasmanında fedakarlık yaptı ve forma giydi. Lille maçından sonra 26 yaşındaki futbolcunun ağrıları arttı.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. 26 yaşındaki futbolcunun durumu yapılacak tetkikler sonrası belli olacak.
Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan Barış Alper 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. 26 yaşındaki futbolcunun durumu yapılacak tetkikler sonrası belli olacak.
Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan Barış Alper 1 gol attı ve 1 asist yaptı.