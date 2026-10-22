NBA'in geçtiğimiz sezon elde ettiği toplam gelir yaklaşık 14,5 milyar dolara ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligdeki 30 takımın toplam geliri 13,7 milyar dolar olurken takım başına ortalama gelir 456 milyon dolar olarak hesaplandı. Kalan bölüm ise lig bünyesinde kaldı.
Golden State Warriors, 895 milyon dolarlık gelirle zirvede yer aldı.
Memphis Grizzlies ise 339 milyon dolarla son sırada bulundu.
Bu rakamlar, düşük gelirli takımlara yaklaşık 400 milyon dolar aktarılan gelir paylaşımı uygulamasının ardından oluştu.
NBA'in 11 yıllık, 76 milyar dolarlık medya anlaşması, geçtiğimiz sezon takım başına ulusal yayın gelirini 103 milyon dolardan 144 milyon dolara yükseltti.
Bu ödemelerin yıllık ortalama yaklaşık yüzde 7 artması bekleniyor.
Lig üzerinden dağıtılan merkezi gelirler, takımların toplam gelirinin yüzde 41'ini oluşturdu.
Bilet ve loca gelirleri yaklaşık 3,64 milyar dolara ulaştı.
Warriors, maç başına yaklaşık 5,5 milyon dolarlık bilet geliriyle bu alanda da ilk sırada yer aldı.
Los Angeles Lakers ve New York Knicks, maç başına 4 milyon doların üzerine çıktı.
Knicks'in play-off yolculuğu ise 180 milyon dolarlık brüt gelir yarattı.
Sponsorluk gelirleri lig genelinde toplam 1,9 milyar dolar oldu.
Golden State'in sponsorluk geliri yaklaşık 190 milyon dolar olarak hesaplandı. Yıllık değeri 50 milyon doların üzerindeki yeni forma sponsorluğu anlaşmasıyla bu rakamın bu sezon 200 milyon doları aşması bekleniyor.
Yerel yayın gelirlerinde ise bu sezon düşüş öngörülüyor.
Main Street Sports'un iflasının 13 takımı etkilemesi, bu alandaki gelirleri baskılıyor.
Lakers, Spectrum ile yıllık yaklaşık 200 milyon dolar değerindeki anlaşmasıyla NBA'in en büyük yerel televizyon sözleşmesine sahip.
NBA takımlarının ortalama değeri, bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak 6,64 milyar dolara yükseldi.
Las Vegas ve Seattle'ın lige katılması halinde mevcut takım sahiplerinin her birinin, genişleme bedellerinden toplam 500 milyon doların üzerinde pay alması bekleniyor.
Bu bedeller, oyuncularla paylaşılan gelirler arasında yer almıyor.
NBA, genişleme konusundaki kararını takvim yılı sona ermeden vereceğini açıklamıştı.
Golden State Warriors, 895 milyon dolarlık gelirle zirvede yer aldı.
Memphis Grizzlies ise 339 milyon dolarla son sırada bulundu.
Bu rakamlar, düşük gelirli takımlara yaklaşık 400 milyon dolar aktarılan gelir paylaşımı uygulamasının ardından oluştu.
NBA'in 11 yıllık, 76 milyar dolarlık medya anlaşması, geçtiğimiz sezon takım başına ulusal yayın gelirini 103 milyon dolardan 144 milyon dolara yükseltti.
Bu ödemelerin yıllık ortalama yaklaşık yüzde 7 artması bekleniyor.
Lig üzerinden dağıtılan merkezi gelirler, takımların toplam gelirinin yüzde 41'ini oluşturdu.
Bilet ve loca gelirleri yaklaşık 3,64 milyar dolara ulaştı.
Warriors, maç başına yaklaşık 5,5 milyon dolarlık bilet geliriyle bu alanda da ilk sırada yer aldı.
Los Angeles Lakers ve New York Knicks, maç başına 4 milyon doların üzerine çıktı.
Knicks'in play-off yolculuğu ise 180 milyon dolarlık brüt gelir yarattı.
Sponsorluk gelirleri lig genelinde toplam 1,9 milyar dolar oldu.
Golden State'in sponsorluk geliri yaklaşık 190 milyon dolar olarak hesaplandı. Yıllık değeri 50 milyon doların üzerindeki yeni forma sponsorluğu anlaşmasıyla bu rakamın bu sezon 200 milyon doları aşması bekleniyor.
Yerel yayın gelirlerinde ise bu sezon düşüş öngörülüyor.
Main Street Sports'un iflasının 13 takımı etkilemesi, bu alandaki gelirleri baskılıyor.
Lakers, Spectrum ile yıllık yaklaşık 200 milyon dolar değerindeki anlaşmasıyla NBA'in en büyük yerel televizyon sözleşmesine sahip.
NBA takımlarının ortalama değeri, bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak 6,64 milyar dolara yükseldi.
Las Vegas ve Seattle'ın lige katılması halinde mevcut takım sahiplerinin her birinin, genişleme bedellerinden toplam 500 milyon doların üzerinde pay alması bekleniyor.
Bu bedeller, oyuncularla paylaşılan gelirler arasında yer almıyor.
NBA, genişleme konusundaki kararını takvim yılı sona ermeden vereceğini açıklamıştı.