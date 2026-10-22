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Bahçeşehir Koleji'nin namağlup serisi sona erdi

BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 4. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda BOSNA BH Telecom'a 86-77 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 01:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji'nin namağlup serisi sona erdi
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Bosna Hersek temsilcisi BOSNA BH Telecom'a 86-77 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Saraybosna şehrindeki Zetra Arena'da oynanan karşılaşmada, BOSNA BH Telecom ilk çeyreği 21-13 önde tamamlarken devre arasına da 36-33 üstünlükle gitti.

Oyunun geri kalanında da Bahçeşehir Koleji'nden daha etkili performans sergileyen Bosna Hersek ekibi, üçüncü çeyreği 58-50 üstün tamamlarken maçtan ise 86-77 galip ayrılan taraf oldu.

Ev sahibi ekipte Shawn Pipes 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Bahçeşehir Koleji'nde Mateusz Ponitka 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ilk mağlubiyetini alırken Bosna Hersek ekibi ise ilk galibiyetine ulaştı.

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