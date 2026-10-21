İşte gerçek Galatasaray bu!

LILLE KONTRATAKLA GOLÜ BULDU
Barış Alper nefis vücut çalımıyla atağa çıkardı, boşta kalan topu Yunus Akgün ağlara gönderdi! https://t.co/5q1GccBse7
— Sporx (@sporx) October 21, 2026
Oyuna ve topa da sahip olan Galatasaray, 7. dakikada gelişen kontratakta Soriba Diaoune'nin golüne engel olamadı.
PENALTI, VAR İLE İPTAL EDİLDİ
Lille'in beraberlik golü. https://t.co/RBDOmh5EA8
— Sporx (@sporx) October 21, 2026
27. dakikada hakem Obrenovic, Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterse de VAR hakemi Matej Jug'un uyarısıyla penaltı iptal edildi.
İLK RESMİ MAÇINDA 2. GOLÜNÜ ATTI
👀 Galatasaray'ın VAR incelemesi ardından iptal edilen penaltı pozisyonu. https://t.co/J6eHu6k9SR
— Sporx (@sporx) October 21, 2026
30. dakikadan sonra oyunda dengeyi kurmakta zorlanan Galatasaray, 39. dakikada Soriba Diaoune'nin ikinci golüne engel olamadı. 19 yaşındaki oyuncu, ilk kez resmi bir maça ilk 11'de başladı ve 2 gol birden buldu.
BATRAKOV SKORA DENGEYİ GETİRDİ
Lille'in ikinci golü. https://t.co/cHUiwOIkK0
— Sporx (@sporx) October 21, 2026
Galatasaray, tam devreye giderken 44. dakikada Sallai'nin şık ortası ve Aleksey Batrakov'un kafa golüyle skora dengeyi getirdi.
TORREIRA'DAN ŞIK GOL
Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'ni çok sevdi. https://t.co/XkT36Mlf6D
— Sporx (@sporx) October 21, 2026
İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 52. dakikada Lucas Torreira'nın şık kafa golüyle yeniden öne geçti.
4 ŞUT 4 GOL: OSIMHEN
Lucas Torreira şık kafa vuruşuyla Galatasaray'ı tekrar öne geçirdi. https://t.co/PK3LVmg09a
— Sporx (@sporx) October 21, 2026
Victor Osimhen, hızlı gelişen atakta topu ağlara gönderdi ve 61. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Sarı kırmızılılar, Lille kalesini bulan ilk 4 şutunda 4 gol birden bulmayı başardı.
GALATASARAY, 3 PUANA ULAŞTI
Osimhen yakaladı ve affetmedi! https://t.co/0St2BLUR8i
— Sporx (@sporx) October 21, 2026
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında puan alamayan Galatasaray, böylece puanını 3'e yükseltti. Lille ise 3 maçta sıfır çekti.
SIRADAKİ MAÇ: DEV DERBİ
26 Ekim Pazartesi akşamı Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 3 Kasım'da Stuttgart'ı evinde ağırlayacak.
Lille ise Devler Ligi'ndeki bir sonraki maçını Bodo/Glimt ile deplasmanda oynayacak.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı ekip, Pierre Mauroy Stadı'ndaki müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Berat Luş, Renato Nhaga, Wilfried Singo ve Mario Lemina yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Gençlerbirliği'ne karşı ilk 11'de başlattığı Sane, Lemina ve Eren Elmalı'yı Lille'e karşı yedek başlattı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncular yerine Torreira, Yunus Akgün ve Jakobs'a ilk 11'de şans verdi.
ABDÜLKERİM, İLK DEVLER LİGİ MAÇINDA
Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı.
Daha önce Sporting ve Barcelona maçlarında yedek oturan ve süre bulamayan Abdülkerim Bardakcı, bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Lille karşısında çıktı. Söz konusu iki maçta sol stoperde Abdülkerim'in yerine Jakobs forma şansı bulmuştu.
SINGO, 7 MAÇ SONRA KADRODA
Sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, 7 maç sonra kadroya döndü.
Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'ye karşı 3-2 kazanılan maçta oyuna sonradan dahil olan Singo, 5 lig ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Lille karşısında kadroya girdi.
OSIMHEN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, eski takımı Lille'e karşı bir resmi maçta ilk kez karşılaşmaya çıktı.
Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen, Fransa ekibinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.
542 GÜN SONRA GALATASARAY'A KARŞI
Lille'in Türk file bekçisi Berke Özer, 542 gün sonra ilk defa bir resmi maçta Galatasaray'a karşı forma giydi.
Berke, son olarak 27 Nisan 2025 tarihinde Eyüpspor formasıyla ligde Galatasaray'a karşı sahaya çıktı.
Fenerbahçe ve Eyüpspor formalarıyla sarı-kırmızılılara karşı 3 maça çıkan Berke, bu karşılaşmalarda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattaki Barış Alper Yılmaz'ın ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Alexsandro, meşin yuvarlağa altıpas üzerine kafayla müdahale etti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Yunus Akgün'ün vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1
7. dakikada Lille beraberliği yakaladı. Alexsandro'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Diaoune, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta ağları sarstı: 1-1
15. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı uzun taçta altıpas çizgisi üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
28. dakikada Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü. Yunus Akgün'ün ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen ceza alanına girdiği anda Berke Özer yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmek istedi. Bu pozisyonda Osimhen'in yere düşmesinin ardından hakem Rade Obrenovic, önce penaltı kararını verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Obrenovic, pozisyonun faul olmadığına karar vererek penaltıyı iptal etti.
33. dakikada Verdonk'un sağ kanattan ortasında Abdülkerim Bardakcı ve kaleci Uğurcan Çakır'a çarpan top altıpas gerisindeki Bakwa'nın önünde kaldı. Jakobs'un Bakwa'ya müdahalesinin ardından seken topu penaltı noktası civarında önünde bulan Haraldsson'un şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
39. dakikada Lille öne geçti. Orta sahadan atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Bakwa'nın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Haraldsson'ın pasında altıpas gerisinde topla buluşan Diaoune, ağları havalandırdı: 2-1
44. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sallai'nin sağ kanattan ortasında ön direkte topa kafayla vuran Batrakov, fileleri havalandırdı: 2-2
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullanılan kornerde ön direkteki Torreira'nın kafa vuruşunda, Bentaleb'e çarpan top kaleci Berke'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-3
61. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Batrakov'un uzun pasında ceza yayı civarında topla buluşan Osimhen, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla tekrar topla buluşan Nijeryalı santrfor, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşla rakip ağları havalandırdı: 2-4
64. dakikada Jakobs'un pasında savunma arkasına sarkan Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Stat: Pierre Mauroy
Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Matej Zunic (Slovenya)
Lille: Berke Özer, Goffi (Dk. 63 Giroud), Ngoy, Alexsandro, Verdonk, Mukau (Dk. 63 Nianzou), Bentaleb (Dk. 75 Başar Önal), Andre (Dk. 62 Kjaergaard), Bakwa, Haraldsson, Diaoune (Dk. 75 Perrin)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara (Dk. 62 Lemina), Yunus Akgün (Dk. 75 Sane), Batrakov (Dk. 85 İlkay Gündoğan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Eren Elmalı), Osimhen (Dk. 85 Deniz Gül)
Goller: Dk. 2 Yunus Akgün, Dk. 44 Batrakov, Dk. 52 Bentaleb (Kendi kalesine), Dk. 61 Osimhen (Galatasaray), Dk. 8 ve 39 Diaoune (Lille)
Sarı kartlar: Dk. 21 Bentaleb, Dk. 59 Andre, Dk. 89 Perrin (Lille), Dk. 85 Jakobs (Galatasaray)