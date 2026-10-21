Napoli, 7 gollü çılgın maçta istediğini aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk etti. Yedi gole sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-3 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Napoli, henüz 1. dakikada Matteo Politano'nun golüyle öne geçti. Konuk ekip, 27. dakikada Jens Hauge'nin golüyle eşitliği yakaladı. İtalyan temsilcisi, 41. dakikada Scott McTominay'ın kaydettiği golle yeniden üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarıda Bodo/Glimt, 62. dakikada Andreas Helmersen'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
Napoli, 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Matteo Politano'nun golüyle 3-2 öne geçti. Ev sahibi ekip, 88. dakikada Luras Bjortuft'un kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Norveç temsilcisi, 90. dakikada Sondre Fet'in golüyle farkı bire indirse de kalan bölümde eşitliği sağlayamadı ve mücadele Napoli'nin 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.
NAPOLI İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçında Arsenal'e 1-0, Villarreal'e ise 3-1 mağlup olan Napoli, Bodo/Glimt karşısında kazanarak turnuvadaki ilk 3 puanını elde etti.
İlk maçında Bayern Münih'e 5-0 kaybeden, ikinci karşılaşmasında Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup eden Bodo/Glimt ise 3 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Napoli, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Porto'ya konuk olacak. Bodo/Glimt ise 3 Kasım Salı günü sahasında Lille'i ağırlayacak.
İkinci yarıda Bodo/Glimt, 62. dakikada Andreas Helmersen'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
Napoli, 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Matteo Politano'nun golüyle 3-2 öne geçti. Ev sahibi ekip, 88. dakikada Luras Bjortuft'un kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Norveç temsilcisi, 90. dakikada Sondre Fet'in golüyle farkı bire indirse de kalan bölümde eşitliği sağlayamadı ve mücadele Napoli'nin 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.
NAPOLI İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçında Arsenal'e 1-0, Villarreal'e ise 3-1 mağlup olan Napoli, Bodo/Glimt karşısında kazanarak turnuvadaki ilk 3 puanını elde etti.
İlk maçında Bayern Münih'e 5-0 kaybeden, ikinci karşılaşmasında Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup eden Bodo/Glimt ise 3 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Napoli, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Porto'ya konuk olacak. Bodo/Glimt ise 3 Kasım Salı günü sahasında Lille'i ağırlayacak.