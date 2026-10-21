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Napoli, 7 gollü çılgın maçta istediğini aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Napoli, sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'i nefes kesen mücadelede 4-3 mağlup etti. İtalyan ekibi, bu sonuçla Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 00:34 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 00:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Napoli, 7 gollü çılgın maçta istediğini aldı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk etti. Yedi gole sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-3 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Napoli, henüz 1. dakikada Matteo Politano'nun golüyle öne geçti. Konuk ekip, 27. dakikada Jens Hauge'nin golüyle eşitliği yakaladı. İtalyan temsilcisi, 41. dakikada Scott McTominay'ın kaydettiği golle yeniden üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda Bodo/Glimt, 62. dakikada Andreas Helmersen'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Napoli, 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Matteo Politano'nun golüyle 3-2 öne geçti. Ev sahibi ekip, 88. dakikada Luras Bjortuft'un kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Norveç temsilcisi, 90. dakikada Sondre Fet'in golüyle farkı bire indirse de kalan bölümde eşitliği sağlayamadı ve mücadele Napoli'nin 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

NAPOLI İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçında Arsenal'e 1-0, Villarreal'e ise 3-1 mağlup olan Napoli, Bodo/Glimt karşısında kazanarak turnuvadaki ilk 3 puanını elde etti.

İlk maçında Bayern Münih'e 5-0 kaybeden, ikinci karşılaşmasında Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup eden Bodo/Glimt ise 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Napoli, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Porto'ya konuk olacak. Bodo/Glimt ise 3 Kasım Salı günü sahasında Lille'i ağırlayacak.

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