Charlotte Hornets, genç yıldızı Brandon Miller'ı uzun vadeli planlarının merkezinde tutacak yeni anlaşmayı yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Taraflar, beş yıllık ve 209 milyon dolar değerindeki çaylak sözleşmesi uzatmasında uzlaştı.
Gelecek ay 24 yaşına girecek Miller, geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi performansını sergiledi.
65 maçta 20,2 sayı ve 4,9 ribaund ortalamaları yakalayan genç forvet, üçlüklerini yüzde 38,3 ile sayıya çevirdi.
Bir önceki sezon yalnızca 27 maçta oynayabilen Miller, geçtiğimiz sezonun başında da omuz sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyememişti.
Hornets, Miller'ın oynadığı maçlarda 41 galibiyet ve 24 mağlubiyet alırken onun bulunmadığı karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 14 mağlubiyette kaldı.
Miller ve o dönem çaylak olan Kon Knueppel, sezonun ikinci yarısındaki çıkışa öncülük ederek Charlotte'ı play-in turnuvasına taşıdı.
Hornets, ikinci play-in maçında elendi.
Mayıs ayında omzunu stabilize etmek için ameliyat geçiren Miller, tamamen iyileşerek hazırlık maçlarında yeniden forma giydi.
Charlotte, Miller'ı 2023 NBA Draftı'nda Victor Wembanyama'nın ardından ikinci sıradan seçmişti.
Miller; Amen Thompson, Ausar Thompson, Wembanyama, Keyonte George, Cason Wallace ve Brandin Podziemski ile birlikte aynı draft sınıfından sözleşme uzatan yedinci oyuncu oldu.
NBA'deki dördüncü sezonuna giren Miller'ın, LaMelo Ball ve Miles Bridges'in takas edilmesinin ardından takımda daha büyük bir sorumluluk üstlenmesi bekleniyor.
Gelecek ay 24 yaşına girecek Miller, geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi performansını sergiledi.
65 maçta 20,2 sayı ve 4,9 ribaund ortalamaları yakalayan genç forvet, üçlüklerini yüzde 38,3 ile sayıya çevirdi.
Bir önceki sezon yalnızca 27 maçta oynayabilen Miller, geçtiğimiz sezonun başında da omuz sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyememişti.
Hornets, Miller'ın oynadığı maçlarda 41 galibiyet ve 24 mağlubiyet alırken onun bulunmadığı karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 14 mağlubiyette kaldı.
Miller ve o dönem çaylak olan Kon Knueppel, sezonun ikinci yarısındaki çıkışa öncülük ederek Charlotte'ı play-in turnuvasına taşıdı.
Hornets, ikinci play-in maçında elendi.
Mayıs ayında omzunu stabilize etmek için ameliyat geçiren Miller, tamamen iyileşerek hazırlık maçlarında yeniden forma giydi.
Charlotte, Miller'ı 2023 NBA Draftı'nda Victor Wembanyama'nın ardından ikinci sıradan seçmişti.
Miller; Amen Thompson, Ausar Thompson, Wembanyama, Keyonte George, Cason Wallace ve Brandin Podziemski ile birlikte aynı draft sınıfından sözleşme uzatan yedinci oyuncu oldu.
NBA'deki dördüncü sezonuna giren Miller'ın, LaMelo Ball ve Miles Bridges'in takas edilmesinin ardından takımda daha büyük bir sorumluluk üstlenmesi bekleniyor.