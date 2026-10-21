Walker Kessler, Los Angeles Lakers'ın kendisine duyduğu güvenin büyük motivasyon sağladığını belirterek kulübün tarihi ve yüksek beklentileri karşısında heyecan duyduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE George Mikan, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Pau Gasol ve Anthony Davis gibi isimlerin formasını giydiği kulüpte ilk beş pivotu olmaya hazırlanan Kessler, bu sorumluluğu üstlenmeye istekli olduğunu belirtti.
Omuz sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezonun neredeyse tamamını kaçıran yaklaşık 2,18 metre boyundaki oyuncu, uzun aranın ardından resmi bir NBA maçına çıkacak.
Salı günkü antrenmanın ardından konuşan Kessler, şu ifadeleri kullandı:
"Yeniden sahaya çıkacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Gerçek bir NBA maçı oynamayalı uzun zaman oldu.
Lakers'ın tarihine gelince, bu organizasyonun bana bir şans vermesinden ve böylesine köklü bir kulüp için mücadele edecek olmaktan dolayı çok minnettarım."
Lakers, Kessler'ı kadrosuna katmak için önemli bir yatırım yaptı.
Los Angeles, Utah Jazz ile gerçekleştirdiği imzala ve takas anlaşmasında iki birinci tur draft hakkı ve iki draft hakkı değişim hakkı verdi. Kessler da dört yıllığına 130 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
Bu anlaşma, tam sezona yakın süre oynadığı hiçbir NBA sezonunda 11,1 sayının üzerine çıkmamış bir oyuncuya duyulan büyük güveni ortaya koydu.
Lakers'ın hamlesinde, Luka Doncic'in paslarını ve alley-oop hazırlıklarını sayıya çevirebilecek, aynı zamanda potayı koruyabilecek üst düzey bir pivot ihtiyacı belirleyici oldu.
Küçük sakatlıklar ve tedbirli yaklaşım nedeniyle Doncic, Austin Reaves ve Kessler, hazırlık döneminde birlikte yalnızca birkaç dakika oynayabildi.
Ancak Kessler'ın antrenmanlardaki savunması, yeni takım arkadaşlarını şimdiden etkiledi.
Doncic, genç pivotun katkısını şu sözlerle anlattı:
"O sahadayken boyalı alan adeta kapanıyor."
Lakers, geçtiğimiz sezon Deandre Ayton ve Jaxson Hayes'ten aldığı pivot katkısının ardından Kessler'ın pota altında önemli bir fark yaratmasını bekliyor.
Başantrenör JJ Redick ise yeni takımına uyum sağlamasının zaman alacağını vurguladı:
"Daha önce Luka gibi bir oyuncuyla hiç oynamadı.
Savunmanın temel direği olma sorumluluğu da kendisine pek verilmedi. Bu alanlarda All-Star seviyesine ulaşabileceğini düşünüyoruz ama zaman gerekecek. Onun için bu bir süreç olacak."
Kessler, son resmi NBA maçına geçtiğimiz yıl 31 Ekim'de çıkmıştı.
Daha önce yaşadığı omuz sakatlığı yeniden kötüleşen pivot, omuz eklemindeki labrum yırtığı nedeniyle ameliyat olmuş ve Utah'ın 22 galibiyetle tamamladığı sezonun kalanında forma giyememişti.
Kessler'ın Utah'taki dört sezonunda Jazz, toplam 221 mağlubiyet aldı.
17 şampiyonluğu bulunan ve son yedi sezonda altı kez play-off'a katılan Lakers'a geçmekten heyecan duyduğunu belirten Kessler, taraftar beklentilerini de olumlu karşıladığını söyledi:
"Luka'nın buradaki ilk maçında salondaydım. İnanılmazdı.
Taraftar kitlesi müthiş, enerji harika. Onlar için oynarken kendinize biraz baskı yükleyebilirsiniz ama ben bunu böylesine büyük bir kulüp için oynama fırsatı olarak görüyorum."
Geçtiğimiz sezon Pasifik Grubu'nu kazanan ve play-off'ta ikinci tura çıkan Lakers, yenilenen kadrosunda Doncic ve Reaves'in hücum becerilerinin yanına Kessler'ın sahanın iki tarafındaki katkısını eklemek istiyor.
Kessler, kulübün kendisine yaklaşımının motivasyonunu artırdığını belirtti:
"Bana gösterdikleri güven, bu sezon için beni çok heyecanlandırıyor.
Bu organizasyon, bu takım ve takım arkadaşlarım için her şeyimi ortaya koymak istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım."
Omuz sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezonun neredeyse tamamını kaçıran yaklaşık 2,18 metre boyundaki oyuncu, uzun aranın ardından resmi bir NBA maçına çıkacak.
Salı günkü antrenmanın ardından konuşan Kessler, şu ifadeleri kullandı:
"Yeniden sahaya çıkacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Gerçek bir NBA maçı oynamayalı uzun zaman oldu.
Lakers'ın tarihine gelince, bu organizasyonun bana bir şans vermesinden ve böylesine köklü bir kulüp için mücadele edecek olmaktan dolayı çok minnettarım."
Lakers, Kessler'ı kadrosuna katmak için önemli bir yatırım yaptı.
Los Angeles, Utah Jazz ile gerçekleştirdiği imzala ve takas anlaşmasında iki birinci tur draft hakkı ve iki draft hakkı değişim hakkı verdi. Kessler da dört yıllığına 130 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
Bu anlaşma, tam sezona yakın süre oynadığı hiçbir NBA sezonunda 11,1 sayının üzerine çıkmamış bir oyuncuya duyulan büyük güveni ortaya koydu.
Lakers'ın hamlesinde, Luka Doncic'in paslarını ve alley-oop hazırlıklarını sayıya çevirebilecek, aynı zamanda potayı koruyabilecek üst düzey bir pivot ihtiyacı belirleyici oldu.
Küçük sakatlıklar ve tedbirli yaklaşım nedeniyle Doncic, Austin Reaves ve Kessler, hazırlık döneminde birlikte yalnızca birkaç dakika oynayabildi.
Ancak Kessler'ın antrenmanlardaki savunması, yeni takım arkadaşlarını şimdiden etkiledi.
Doncic, genç pivotun katkısını şu sözlerle anlattı:
"O sahadayken boyalı alan adeta kapanıyor."
Lakers, geçtiğimiz sezon Deandre Ayton ve Jaxson Hayes'ten aldığı pivot katkısının ardından Kessler'ın pota altında önemli bir fark yaratmasını bekliyor.
Başantrenör JJ Redick ise yeni takımına uyum sağlamasının zaman alacağını vurguladı:
"Daha önce Luka gibi bir oyuncuyla hiç oynamadı.
Savunmanın temel direği olma sorumluluğu da kendisine pek verilmedi. Bu alanlarda All-Star seviyesine ulaşabileceğini düşünüyoruz ama zaman gerekecek. Onun için bu bir süreç olacak."
Kessler, son resmi NBA maçına geçtiğimiz yıl 31 Ekim'de çıkmıştı.
Daha önce yaşadığı omuz sakatlığı yeniden kötüleşen pivot, omuz eklemindeki labrum yırtığı nedeniyle ameliyat olmuş ve Utah'ın 22 galibiyetle tamamladığı sezonun kalanında forma giyememişti.
Kessler'ın Utah'taki dört sezonunda Jazz, toplam 221 mağlubiyet aldı.
17 şampiyonluğu bulunan ve son yedi sezonda altı kez play-off'a katılan Lakers'a geçmekten heyecan duyduğunu belirten Kessler, taraftar beklentilerini de olumlu karşıladığını söyledi:
"Luka'nın buradaki ilk maçında salondaydım. İnanılmazdı.
Taraftar kitlesi müthiş, enerji harika. Onlar için oynarken kendinize biraz baskı yükleyebilirsiniz ama ben bunu böylesine büyük bir kulüp için oynama fırsatı olarak görüyorum."
Geçtiğimiz sezon Pasifik Grubu'nu kazanan ve play-off'ta ikinci tura çıkan Lakers, yenilenen kadrosunda Doncic ve Reaves'in hücum becerilerinin yanına Kessler'ın sahanın iki tarafındaki katkısını eklemek istiyor.
Kessler, kulübün kendisine yaklaşımının motivasyonunu artırdığını belirtti:
"Bana gösterdikleri güven, bu sezon için beni çok heyecanlandırıyor.
Bu organizasyon, bu takım ve takım arkadaşlarım için her şeyimi ortaya koymak istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım."