Dün
BİTTİ
Lille
2
Galatasaray
4
Dün
BİTTİ
Como
4
M. United
1
Dün
BİTTİ
Aston Villa
3
Viking
1
Dün
BİTTİ
Club Brugge
3
Lens
0
Dün
BİTTİ
Real Betis
1
Feyenoord
0
Dün
BİTTİ
Sporting CP
2
LASK
3
Dün
BİTTİ
Bayern Munih
2
Arsenal
2
Dün
BİTTİ
Real Madrid
4
RB Leipzig
1
Dün
BİTTİ
Inter
1
Shakhtar
0

Beşiktaş BOA'dan Avrupa'ya farklı başlangıç!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda DSK Basketball Brandys'i 83-48 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 01:14
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş BOA'dan Avrupa'ya farklı başlangıç!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'nın DSK Basketball Brandys ekibini deplasmanda 83-48 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çekya'nın Nymburk şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-15 önde bitiren siyah-beyazlı ekip, ikinci çeyrekteki etkili savunmasının ardından soyunma odasına 45-20 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreği de 71-38'le geçen Beşiktaş BOA karşılaşmayı 83-48 kazanarak grup mücadelesine galibiyetle başladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.