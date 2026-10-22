Beşiktaş BOA'dan Avrupa'ya farklı başlangıç!

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'nın DSK Basketball Brandys ekibini deplasmanda 83-48 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çekya'nın Nymburk şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-15 önde bitiren siyah-beyazlı ekip, ikinci çeyrekteki etkili savunmasının ardından soyunma odasına 45-20 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği de 71-38'le geçen Beşiktaş BOA karşılaşmayı 83-48 kazanarak grup mücadelesine galibiyetle başladı.
Üçüncü çeyreği de 71-38'le geçen Beşiktaş BOA karşılaşmayı 83-48 kazanarak grup mücadelesine galibiyetle başladı.