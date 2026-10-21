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Aziz Yıldırım'dan maç sonu flaş hareket! 2-2 olunca dayanamadı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Slavia Prag karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Başkan Aziz Yıldırım, 90. dakikada gelen eşitlik golünün ardından son düdüğü beklemeden stadı terk etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 08:42 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 09:56
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Aziz Yıldırım'dan maç sonu flaş hareket! 2-2 olunca dayanamadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı sahasında ağırlayan Fenerbahçe, mücadelede 2-0 öne geçti. Ancak sarı-lacivertliler üstünlüğünü koruyamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın gole tepkisi olay oldu. Yıldırım, Slavia Prag'ın 90. dakikada attığı beraberlik golünün ardından stadı terk etti.

Karşılaşmayı tribünden izleyen Yıldırım'ın, skorun 2-2'ye gelmesi üzerine protokoldeki yerinden kalkarak son düdüğü beklemeden ayrıldığı belirtildi.

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