Aziz Yıldırım'dan maç sonu flaş hareket! 2-2 olunca dayanamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı sahasında ağırlayan Fenerbahçe, mücadelede 2-0 öne geçti. Ancak sarı-lacivertliler üstünlüğünü koruyamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın gole tepkisi olay oldu. Yıldırım, Slavia Prag'ın 90. dakikada attığı beraberlik golünün ardından stadı terk etti.
Karşılaşmayı tribünden izleyen Yıldırım'ın, skorun 2-2'ye gelmesi üzerine protokoldeki yerinden kalkarak son düdüğü beklemeden ayrıldığı belirtildi.
Karşılaşmayı tribünden izleyen Yıldırım'ın, skorun 2-2'ye gelmesi üzerine protokoldeki yerinden kalkarak son düdüğü beklemeden ayrıldığı belirtildi.