Club Brugge'dan evinde rahat galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Club Brugge, Lens'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jan Breydel Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Club Brugge'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Hans Vanaken, 41. dakikada Joaquin Seys ve 77. dakikada Carlos Forbs kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puana ulaştı. Lens ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Club Brugge, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Lens ise sahasında Como'yu konuk edecek.
Club Brugge'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Hans Vanaken, 41. dakikada Joaquin Seys ve 77. dakikada Carlos Forbs kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puana ulaştı. Lens ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Club Brugge, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Lens ise sahasında Como'yu konuk edecek.